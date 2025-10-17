政府終止逾46億元空郵中心重建計劃　已支出1.36億顧問承辦商費用

商務及經濟發展局向立法會提交文件，稱終止預期耗資逾46億元的空郵中心重建計劃，將引入替代方案，包括翻新現有空郵中心，計劃至今已支出1.36億元顧問或承辦商費用。當局解釋，全球經濟受新冠疫情拖累，再加上地緣政治惡化，最新預算的空郵郵件量比原來預算的下跌近七成，若推行原有重建計劃將不符合成本效益。



立法會財委會2021年批准撥款逾46億元，推行空郵中心的重建計劃。（Google Map）

稱因疫情拖累、地緣政治惡化 空郵郵件量較預算跌七成

根據商經局向立法會提交的文件，當局決定終止空郵中心的原有重建計劃，將引入替代方案，包括翻新現有空郵中心，完善和提升其配備和效率，計劃至今計及已支出及估計將涉及的顧問或承辦商費用，共約1.36億元，即佔撥款少於3%，當局決定終止重建計劃後，已立即要求承辦商暫停工程，盡量減少財政支出。

商經局解釋，全球經濟受新冠疫情拖累，私營派遞和物流企業增加，外加上地緣政治惡化及美國關稅貿易戰等，本港官營郵遞物流服務的營商前景受衝擊，最新預算的空郵郵件量比原來預算的下跌近七成。

商經局表示，最新預算的空郵郵件量比原來預算的下跌近七成。（立法會文件截圖）

研翻新空郵中心等替代方案

商經局認為，以原有計劃應付遠低預算的郵件量不符成本效益，故決定終止重建計劃。當局表示，將引入替代方案提升空郵中心的效率，包括翻新現有空郵中心、保留計劃開始後興建的臨時空郵處理設施，以及加強與中國郵件的合作。

財委會於2021年批准逾46億元撥款，用以重建空郵中心。計劃原預期重建後，空郵中心面積將由1.26萬平方米增至4.6萬平方米，處理郵件量由每年4萬公噸增至最高約18萬公噸，成為大灣區郵遞暨物流樞紐。