建造業議會撥款增學額津貼　料4,000工友受惠

香港多個行業現正處於轉型階段，為支援有需要的建造業工友，建造業議會特別調撥資源推動「加強培訓及支援」措施，除了增加多個技術課程學額並豁免學費，更大幅提升畢業津貼，最多增加$19,000，讓工友在提升競爭力的同時，亦可獲得財政支援。



調整報讀要求 鼓勵業界進修

特區政府加大力度及持續有序推展基建工程，在《2025-26年度財政預算案》已公布，未來五年的基本工程開支，將由平均每年約900億元增加至每年約1,200億元，更在《行政長官2025年施政報告》宣布多項措施推動基建發展，包括額外預留 300 億元在未來兩至三年加大工程項目開支，推展更多中小型工程項目，例如喉管、街道、碼頭等工程。一系列措施將使建造業發展前景更見蓬勃，增加建造業人力需求。

為配合最新市場情況，建造業議會日前舉行傳媒茶敘，與會人士包括商會、分包商、工會及議會代表，席上均提出人力是建造業的根本，建造業界與勞工界將全力打好「組合拳」，確保建造業有充足人力，強調加強本地培訓及就業支援作為「組合拳」的主軸，同時亦推動業界使用創新科技，提升生產力。建造業性質獨特，涉及多個工序，因應工程階段需要不同工種，與會建造業持份者均表示需要有輸入勞工計劃「補位」，動態調節各工程階段對不同工種的需要，確保工程不會因為短期短缺而停擺，影響其他工友。出席活動的業界人士亦表示，留意到計劃有動態調節，因時制宜。而發展局於17日在社交媒體亦提及獲批輸入配額數目持續下降。局方亦指出會持續投資基建工程，早日惠及經濟民生，亦會繼續與建造業界及勞工界打好多管齊下的「組合拳」，並以本地勞工優先就業為政策原則，應對行業的人力需求。

於傳媒茶敘上，議會公布將為「技術提升」及「一專多能」課程增撥資源，兩類課程的中工及大工課程學額各增加1,200個，並豁免全部學費，為期一年。新措施同時包括增加畢業津貼金額及優化發放安排，例如「技術提升」中工課程的$14,000畢業津貼將由分期發放，改為一次過發放；「一專多能」大工課程增設$19,000畢業津貼。

另外，「一專多能」課程的入學要求亦會從「具一年相關行業的工作經驗」修訂為「具一年建造業工作經驗」，讓更多工友符合報讀要求。議會預計新措施合共增加2,400個學額，加上調撥原本的1,600個學額，將有4,000位工友受惠。

進修增加跨工種選擇 提升行業轉型期競爭力

建造業議會執行總監鄭定寕表示，計劃是議會聯同業界支持本地工友的措施，業界及議會支持政府多管齊下的策略。計劃進行期間直至完結後，議會將定時檢討措施成效及各項安排，從而適切調整執行策略。他又稱，會透過工會及商會近期接觸不少工友，當中包括裝飾維修業，協助他們再培訓，既可跨工種工作，同時應對行業未來人力及技術需求，為業界增加技術工人的供應。

建造業議會執行總監鄭定寕表示新措施可吸引更多年輕人入行，改善業界老齡化的問題。

有參加課程的工友鄭先生原本從事假天花工作，他表示經公司介紹下報讀中級技工合作培訓計劃，最近完成課程，並認為課程教授內容規範化，可以學得不同的工藝知識。他又稱，考取中工資歷後，薪金有望調整，亦增加晉升機會。

從事假天花間隔工程的鄭先生就快完成培訓計劃，認為計劃能增加晉升空間和速度。

工友徐先生在合作培訓計劃畢業後更自立門戶，「考獲牌照後客戶對你更有信心，承接的工程種類亦大大增加。」

一條龍支援服務 工友就業添選擇

香港建造商會會長廖聖鵬工程師表示支持建造業議會是次計劃，認為措施具針對性。他指出，業界歡迎政府加速北部都會區發展。惟私人物業市場及裝飾維修行業市場情況近期有所調整，本地工人需要更多培訓機會，特別是針對建造業欠缺人手的工種。他亦稱，若員工能夠完成一專多能或技術提升課程，僱主必定大力支持招聘培訓計劃的畢業生，同時亦會支持本地工友參加培訓助就業。

香港建造商會會長廖聖鵬表示，課程有助工友在行業轉型期提升競爭力，同時吸引年輕人才加入，支援人力不足的工種。

而建造業分包商聯會永遠榮譽會長伍新華表示支持建造業議會是次針對性措施。他稱，無論參與一專多能或提升技能課程，業界公司會優先聘請其畢業學員，為建造業服務，當然亦會支持其他本地工友，鼓勵他們接受培訓提升技能。對於輸入勞工計劃，他表示政府會作動態評估，每個季度仔細審視，再作審批，在嚴謹監管的前提下，有需要保留此計劃，以應對行業老齡化問題。

另外，議會在傳媒茶敘上亦公布，將在10月28日舉辦大型招聘會，協助業界公司與工友就業配對。香港建造業總工會理事長周思傑表示，期望更多工友參加課程和招聘會。他又感謝議會透過是次新措施提升工友津貼，並與議會共同跟進工友的就業配對。

香港建造業總工會理事長周思傑鼓勵工友參加培訓計劃增值自己，將有利於爭取工作機會。

（資料與相片由客戶提供）