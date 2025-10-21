「印出個未來」助年輕人走進印刷業　大灣區實習擴闊學生眼界

隨著創意產業與大灣區融合發展成為新趨勢，傳統工業如何吸納新血、轉型升級成為重要課題。由香港印刷業商會主辦、民政及青年事務局資助的「印出個未來」大灣區實習交流計劃，至今已連續舉辦九屆，成為本地設計學生與內地印刷業之間的橋樑。日前舉行的頒獎典禮，不僅展示了學生們一個月實習的豐碩成果，更透過業界領袖與學生的分享，展示了現代印刷業的真實面貌與未來機遇。



深入大灣區印刷企業 深度實習

已踏入第九屆的「印出個未來」計劃，今年再與香港知專設計學院（HKDI）合作，甄選了22位來自視覺傳意、廣告設計、插畫設計等課程的學生，於暑假期間前往大灣區進行為期一個月的深度實習。學生們週一至五在先進的印刷企業工作，週末則參與文化考察與交流活動。

本屆計劃以「大灣區的非物質文化遺產」為創作主題，學生們的成品水準極高，獲評為「歷屆最難評分的一屆」。從構思到實物製作，學生們經歷了由創意到實踐的完整過程，這不僅學習到相關知識，更是一次寶貴的人生體驗。

香港印刷業商會馮文清會長致歡迎辭時，認為今屆作品水平十分高，難分高下！

今年參與實習計劃的印刷企業代表，包括：民生信封製造廠有限公司、偉民製本(中國)有限公司、禧圖紙品印刷有限公司、安量實業有限公司，以及今年加入的雋思集團控股有限公司。

一個月實習 由「設計稿」到「實物」

作為本屆計劃的團長，來自香港知專設計學院視覺傳意高級文憑的吳洛澄同學，形容這次實習讓她大開眼界。她分享，實習前對印刷企業的印像是「一個非常大的工廠，充滿機器和工人」，但親身經歷後才發現，現代印刷企業是一個分工精細、系統化的組織，除了生產車間外，還有專業的設計辦公室。

將天馬行空的設計意念，轉化為可以觸碰的實物，是她和組員感受最深的挑戰。「在學校做設計，很多時候只停留在電腦螢幕上。但在工廠，我們必須學習如何製作專業的生產檔案，考慮到後續的燙金、UV等特殊工藝，甚至要親手處理『線稿』，因為這直接影響到成品的精細度。」

她們認為，過程中與內地導師和同事的溝通至關重要。「例如一個燙金圖案，我們最初設計得很細緻，但導師會從生產角度提醒我們，線條太幼可能會斷裂，建議我們調整。這種知識是在課堂上無法學到的。」吳洛澄續指，與學校單打獨鬥的專案不同，企業的生產涉及跨部門協作，從設計、採購、工程到生產，環環相扣，讓她對整個產業鏈有了更立體的認識。

「印出個未來」計劃的團長吳洛澄同學表示，一個月的實習讓她對印刷行業的複雜性和專業性有了全新的認識。

學生們分享他們在一個月實習期間的經歷，作品展現了結合傳統文化與現代設計的創意。

有參與學生表示：「這次實習讓我們了解到內地的工作環境和龐大市場，絕對會考慮未來到大灣區發展。」

民生組的「盆滿讚」以別出心裁的盆菜禮盒奪得冠軍。

雋思組的「器仙・花間繁」桌遊盒融合多種精緻工藝，展現出神秘花朵的魅力，榮獲亞軍。

禧圖組的「木靈戲語」則憑藉其出色的設計與工藝，奪得季軍。

安量組的「金菊歲禮」是一個精緻的刺繡禮盒，榮獲殿軍。

偉民組的作品「葫記涼茶」以立體紙藝呈現傳統涼茶舖場景，獲得優異獎。

這些實習作品不僅展現了學生的創意，也體現了「香港設計、大灣區製造」這種合作模式的優勢。透過「印出個未來」平台，傳統工業正與新一代的創意人才激發出新思維，為行業發展開拓更多可能性。

吸納新血 將年輕創意帶入印刷業

香港印刷業商會副會長兼教育委員會主席呂振邦坦言，行業近年確實面臨年輕人入行意願減少的挑戰。「很多人誤解印刷業是勞動密集、傳統甚至夕陽的行業。」他希望透過實習計劃，讓年輕人親身體驗，刷新對行業的固有印象。

香港印刷業商會呂振邦副會長指出，現代印刷業已高度科技化，期望透過計劃吸引更多年輕人入行。

呂振邦強調，現代印刷業早已超越傳統製造的範疇。「現今的印刷企業，加入了大量設計、數碼科技和自動化的元素，並高度重視可持續發展（ESG）。」他舉例，3D打印技術能快速製作產品樣板，大大縮短開發周期；數碼化印刷則能滿足市場對小批量、客製化產品的需求。這些都不是外界想像中的「舊式工業」。

他指出，選擇大灣區作為實習基地，是因為該地區不僅地理位置便利，更是全中國先進的印刷業樞紐，尤其東莞市聚集了眾多國際頂尖的印刷企業。呂振邦表示，這計劃的目標非常明確：「我們希望吸納具備創新思維和國際視野的香港年輕人，將他們的創意帶入印刷企業，幫助企業轉型升級，同時也為他們提供更廣闊的發展平台。」

