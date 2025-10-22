第二屆城市創科大挑戰創意展 展示科研落地成果 親身實試優勝方案

創科為生活帶來無盡可能性，第二屆《城市創科大挑戰》20個優勝方案包括智能長者監護平台、智能流動乾廁、樓梯機械人等，憑著獨特創意突圍而出，過去一年在創新科技署提供的研發與培訓資源支持下，進一步改良其創新方案，打造出方案原型。各團隊今年年中更「落地」走入政府部門和社區，於特定試點如醫院、護老院舍等試行，讓照顧者、長者及輪椅人士體驗創新方案。



20支優勝隊伍於《城市創科大挑戰》創意展向大家分享研發成果，讓公眾親身體驗及試用。

第二屆《城市創科大挑戰》反應非常熱烈，一共集結超過2,400個來自世界各地的創新者，各隊伍傾注心力圍繞「山人有計」與「幫人有計」兩大副題，研發出一千多個創新方案，為改善社區及大自然體驗出一分力。大會為20隊來自大學／大專院校組及公開組的優勝隊伍提供培訓工作坊、落地試行等全面支援，多個隊伍均稱獲益良多。

智能平台減人手負擔 及時適切支援院舍長者

勇奪大學／大專院校組創新獎的「智護老」SAFERIN，為一站式長者健康監護平台。團隊眼看人口老化問題日漸嚴重，安老服務供不應求，或令長者未能及時獲得適切支援，故推出使用人工智能分析長者需求，並配以傳感器檢測長者潛在跌倒風險的智能系統，方便醫療人員根據相關健康數據，跟進長者身體狀況。

「智護老」使用人工智能分析長者數據，方便醫療人員跟進。

長者只須於「智護老」按一鍵求助，「智護老」即會自動將其需求按緊急程度分次序通報，院舍職員透過平板便能遙距得知長者狀況，方便調配人手與準備相應資源，或即時通過語音安撫長者，對院舍管理、長者安全、服務質素都有幫助。

落地試行了解產品限制 反覆改良切合用家需求

在《城市創科大挑戰》支持下，「智護老」分別與兩間院舍合作，進行為期一個月的試用。團隊稱因小本經營，以往難以走入院舍實試方案。今次終於成功合作，有助發現產品潛在的限制與安全問題，及後馬上於設計及功能上作相應調整，務求更貼近用家需求，如團隊為設備增設掛牆設計，減省佔用院舍空間，另亦發現網絡覆蓋率不全、電線安全隱憂，故改用數據卡維持穩定服務，同時改為無線設計，避免長者被電線絆倒。

團隊續指，比賽的工作坊由產品開發至走入市場各階段均有提供培訓資源，更有導師一對一進行諮詢。團隊能從中學習如何做好產品定位、市場推廣，突顯其產品優勢，吸引更多發展合作的機會。而於產品實測期間，團隊需向長者、院舍職員介紹產品與解釋使用方法，於工作坊所學的溝通技巧亦能活用其中，讓用家更清晰理解產品功能與特性，同時收集更全面的意見。團隊期望「智護老」以減省院舍工作負擔為起點，讓職員有更多時間與長者交流，關顧他們的身心靈健康。

樓梯機械人減出行困難 盼成起點籲社會關注傷老族群

要邁向傷健共融，發展無障礙設施是重要一環。榮獲公開組創新獎及最喜愛獎的LIBPET，就採用仿生履帶結構打造智慧全地形機械人，幫助長者及殘疾人士輕鬆上落樓梯、坡道與不平地面，一改以往至少需要兩名壯漢連人帶車搬運輪椅的出行煩惱。團隊稱方案將分三階段發展，先後於一般屋苑、學校、醫院、安老院舍及唐樓進行測試，而在《城市創科大挑戰》的支持下已完成首階段試行，產品曾於醫院、工業大廈、唐樓等位置落地試用。不少長者及殘疾人士樂見有新產品輔助出行，並與團隊分享出行常見困難與安全憂慮。

LIBPET團隊期望利用智慧全地形機械人，幫助長者解決日常的出行煩惱。

團隊指比賽成為技術專才與業界人士的交流平台，大家共同就市場需求與推廣，產品開發及設計進行深入探討，有助連繫持相同理念，欲運用自身能力與資源解決社會問題的有心人，一起推動大眾對長者與傷殘人士出行需求的關注，包括政商界、非牟利機構等。團隊分階段將科研落地試行，可走入社區驗證產品優勢與限制，不斷優化原型機。

團隊坦言出行需面對各式各樣的環境，如唐樓樓梯斜度高、雜物多，單靠同一部機械人未必能配合所有需求，故智慧全地形機械人僅為其中一個便利出行的方案，最希望藉此讓大家看見有需要人士的出行難題，呼籲大眾攜手策劃解決方案。

智能流動便廁衛生無味 填補院舍服務缺口

公開組冠軍得主為allcareAI智能防感染流動乾廁，免水免安裝，備有一次性薄膜自動包覆座盆，配以自動化技術密封打包。用家如廁後，智能乾廁將自動包裹排泄物、進行消毒，並換上新的一次性薄膜，隔絕異味、保持衛生，大大減輕醫護與照顧者的負擔。團隊原意為住院人士提供支援，隨後因參與《城市創科大挑戰》發現服務缺口並不局限於醫院，不少長者入住的院舍無獨立洗手間，而即使房間有廁所，晚上無人支援亦難以如廁，因而決定將產品的服務對象擴展至安老院舍，盼可成為院舍的標準配置裝備，支援長者的如廁需求。

團隊將產品的服務對象由醫院擴展至安老院舍，支援更多長者的如廁需求。

《城市創科大挑戰》讓團隊重新審視產品定位，而開發原型期間需進行不同測試及認證，《城市創科大挑戰》的培訓工作坊有設計、工程學等專業顧問，解釋申請相關證書的各項要求，並教授如何於測試期間減省時間、開支與行政成本，團隊直言「走少好多冤枉路」，對管理產品開發周期甚有幫助，及後通過計劃進行落地測試，成功連繫靈實協會司務道寧養院、廣蔭頤養院等機構合作，現時試用覆蓋點更擴展至8間機構。透過用家實測與反饋，團隊不斷優化設計，改良之處達11項之多。如於專業治療師建議下調整乾廁高度避免受傷，加上腳踏、安全帶、可調整的扶手等，並改良更符合人體工學的椅背，換上防水跣水物料方便清潔，亦增設UV提示燈。自四年前疫情期間已著手研發，至今智能乾廁已發展至第八代。

於「allcareAI 智能防感染流動乾廁」團隊眼中，智能乾廁是一個匯聚香港創科力量的平台，歡迎任何嶄新技術融入其中，共同提升長者的生活質素。團隊形容創新科技是一份希望，為面對各種生活難題的人們帶來改變，即使科技僅能協助解決其中一項困難都好，也能令大家活得輕鬆快樂一點。

第二屆《城市創科大挑戰》創意展：

日期：即日起至10月26日

時間：10am至5pm（星期一至五）；10am至6pm（星期六日）

地點：香港科學園（金蛋下方大型帳幕）

網址：http://www.citytechgc.hk

（資料及相片由客戶提供）