從啟德舊機場到創科跑道　全球初創匯聚EPIC 2025「Take Off」

今年菲沙研究所將香港評為全球最自由經濟體，而世界知識產權組織亦將「深圳—香港—廣州」創新集群評為全球第一。在雙重權威認證之下，無疑向全球發出一個明確信號：香港是投資與實踐創新科技的絕佳土壤。在這片充滿機遇之地，一年一度的亞洲創科盛事「EPIC 2025」初創募投比賽正準備就緒，為全球初創企業築起一飛衝天的跑道。



由香港科技園公司舉辦的「國泰及滙豐呈獻 EPIC 2025」，今年已踏入第九屆。一百強參賽隊伍來自28個經濟體，其中85%是非本地隊伍，是歷年來最國際化的比賽。這項年度旗艦活動為全球初創提供一個爭奪資金、曝光率和合作機會的國際舞台。除了金融科技組別外，今年 EPIC 2025 特設數碼健康科技和綠色科技兩大組別。

本屆賽事吸引獲得多間重量級企業合作夥伴的支持，包括國泰及滙豐為聯合冠名贊助商、數碼健康科技組別贊助商為跨國製藥公司武田藥品（香港）有限公司、以及尊尚款待贊助商富豪酒店集團。

今年的總決賽選址別具意義，將於前身為啟德機場跑道的啟德郵輪碼頭舉行，並以「Take Off」為主題。昔日啟德機場因市中心升降難度極高而聞名於世，每一次成功升降都是對機師技術與膽識的極致考驗，尤如創科之路一樣，創業者必須克服重重難關，在挑戰中迎難而上，方能突破重圍，一飛衝天。

立足香港 作為全球擴展的跳板

在全球瞬息萬變的市場中，創新早已不是「選擇題」，而是「必答題」。國泰作為EPIC 2025的聯合冠名贊助商，其數碼及資訊科技董事方逸翔表示，此舉源於國泰對培育創新和連結全球初創生態圈的堅定承諾，「我們視EPIC為一條跑道，不僅為初創企業，也為國泰自身邁向數碼優先、由生態系統驅動的企業轉型之旅作好準備。」他希望能在今屆賽事發掘出綠色科技、數碼健康及金融科技等領域的變革性技術，與有潛力的初創企業合作，共同挑戰傳統思維，拓展行業應用，從而鞏固香港的國際航空樞紐地位。

國泰數碼及資訊科技董事方逸翔。

獨特優勢成就創科理想地

EPIC 2025聯合冠名贊助商滙豐，亦同樣視創新科技為各企業創立下一個成功的關鍵之一。滙豐常務總監兼科創金融亞洲區主管葉昌華指出，香港擁有健全的法律體系、低稅率的營商環境，以及中西文化交融的獨特背景，「這些優勢為創科發展提供了穩固的基石，更令香港成為連接市場，對於希望進入中國內地市場的國際投資者和初創，香港是極佳的落腳點；反之，對於內地的科創企業，香港則是他們『走向全球』的第一站。」葉昌華亦提到，香港有成熟而龐大的投資者基礎、科技園等機構的支援，加上完善的金融體制，以及持續增長的初創社群，共同構成了一個充滿活力的生態系統，「我相信在這些優勢的疊加下，香港將繼續鞏固其作為創科樞紐的地位，迎來更多發展機遇。」

滙豐常務總監兼科創金融亞洲區主管葉昌華。

不止是生存 更是創造未來

對於傳統行業以至新興領域，不創新則意味著被淘汰。EPIC 2025的數碼健康科技組別贊助商 — 武田藥品（香港）有限公司 — 是醫藥行業的創科先軀，武田中國數字化科技部負責人及武田中國創新中心代理負責人顧青指出，醫藥本身就是一個由創新驅動的市場，科學突破拯救了全球無數生命：「數碼創新尤其重要，因為單靠藥物並不足夠。數碼解決方案有潛力在疾病意識、治療以至持續的疾病管理等每個階段，改善患者的治療效果。」顧青藉此勉勵創科界同行：「數碼創新更能提升由研發、生產到商業化的整個產業鏈效率，讓資源得以重新投放到真正能改變生命的前沿科學之中。」

武田中國數字化科技部負責人及武田中國創新中心代理負責人顧青。

以創新為引，推動酒店業智能化及可持續發展

創新的浪潮同樣席捲服務業，富豪酒店集團一直積極透過利用創新科技以提升服務質素。作為EPIC的尊尚款待贊助商，其資深商業副總裁楊博雄指出，酒店業的核心是體驗與服務，現今旅客追求的已不僅是舒適，「更包括便利、個人化及可持續性，而這一切都需要創新科技去驅動和實踐。」楊博雄分享，集團開創以減少碳排放為目標的「綠色會議」，能為客戶的活動提供詳盡的碳排放報告。「客戶透過購買經認證的碳信用額來抵銷其碳足跡，能實踐企業責任，而酒店更提供超過20款低碳菜單選擇，其綠色菜式與傳統選項相比，更能將碳排放量大幅減少最多25倍，將可持續發展實踐成既美味又可量化的行動。」今次贊助EPIC，他亦希望能探索在綠色科技、智慧酒店和客戶體驗等領域的尖端技術，為這些技術提供實踐平台，更為業界創新並推動可持續發展引入新動能。

富豪酒店集團資深商業副總裁楊博雄。

總決賽十一月上演 精英雲集競逐1.05億美元創投金額

隨著EPIC 2025總決賽的日子漸近，香港科技園公司首席市務總監陳漢欣寄語參賽者，深入了解香港市場及其策略重點是成功的起點，「EPIC就像一條跑道，將世界各地的初創公司帶到香港。它不僅僅是一個展示創意的舞台，更是一個讓創新、合作和長遠發展得以起飛的發射台。」

香港科技園公司首席市務總監陳漢欣。

準決賽隊伍將於11 月初飛抵香港，參加一系列 EPIC 決賽週活動，包括 Tech Spotlight 創新解決方案展示、探索大灣區導賞團，並最終於11月7日舉行總決賽，屆時來自世界各地的入圍者將在啟德郵輪碼頭進行終極對決，競逐高達1.05億美元的創投金額及24萬美元現金大獎。這不僅是一場龍爭虎鬥的比賽，更是一個全球創科精英交流碰撞、尋求合作的盛會。最終誰能在这條歷史性的跑道上成功「Take Off」，甚至成為下一隻「獨角獸」，大家記得密切留意！