塑戰速決!可口可樂推「樽樽不息」本地循環 一條龍回收舊樽變新樽

塑膠已成為我們日常生活不可或缺的一部分。然而，面對「白色污染」對全球自然生態及人類所帶來的影響，各界正積極尋求解決之道。其中，飲品製造商可口可樂香港近日宣布重大突破，成為全港首間運用自設設施，將本地回收的膠樽轉化成再生塑膠，再造成新樽使用的企業，全力推動「樽樽不息」大循環。



「樽樽不息」 實現本地回收再造大循環

雖然回收被視為其中一個解決塑膠污染的方案，但全球回收率偏低，加上市民對回收的便利性及透明度有所疑慮，令問題持續惡化。在香港，環保署的資料顯示，2023年廢塑膠佔整體都市固體廢物約兩成，情況同樣不可忽視。

可口可樂香港日前舉辦「樽樽不息 回頭再見」啟動禮，宣布成為香港首家實現本地回收膠樽、並轉化為新膠樽使用的企業。當中的重點之一，是可口可樂於香港的裝瓶商——太古可口可樂所投資的「塑新生有限公司」。「塑新生」是本港首個準食品級膠樽回收設施，採用先進技術將在本地收集的膠樽造成再生塑膠（rPET）薄片，經進一步加工後作為原材料，重新製成膠樽作飲品包裝之用，實現本地回收、本地再造的「樽樽不息」大循環。

「樽樽不息 回頭再見」啟動禮上，邀請到環境保護署署長徐浩光博士（左三）、立法會環境事務委員會主席劉國勳議員（左二）、立法會郭偉强議員（右三）、立法會陸頌雄議員（右二）、可口可樂公司香港及澳門區總經理李詠賢（右一）及香港太古可口可樂董事及總經理高逸才（Richard Gould）（左一）出席，一起支持環保減塑。

可口可樂公司香港及澳門區總經理李詠賢指出，公司近期的消費者調查顯示，雖然高達67%香港市民表示「會盡量回收」飲品包裝，但同時有77%市民「希望有更多便利回收設施」，且24%受訪者擔心回收物沒有被妥善處理。她強調：「『樽樽不息』大循環正是回應這些疑慮的實際行動，我們將運用品牌的影響力，教育及鼓勵消費者參與回收。」

李詠賢表示，由今年開始，本地生產的500毫升可口可樂飲品及1.5公升或以下的bonaqua礦物質水，其膠樽已由本地回收的塑膠製成，讓市民親身感受到回收的成果。

可口可樂香港從「減少塑膠用量」和「重新構思包裝設計」兩大方向着手，實現源頭減塑。

多管齊下 可口可樂實現源頭減塑

作為全球最大的飲品生產商之一，可口可樂香港深知其在應對塑膠廢物上的責任。多年來，他們從「減少塑膠用量」和「重新構思包裝設計」兩大方向着手，提升回收再造的效益：

• 輕量化設計：旗下品牌如bonaqua礦物質水的500毫升膠樽，重量僅11.8 克，比一般PET膠樽輕約52.8%，從源頭減少塑膠用量。

• 使用再生塑膠（rPET）：bonaqua礦物質水（1.5公升或以下）及可口可樂 飲品（500毫升）分別於2020年及2024年採用100% rPET（不包括樽蓋及招紙）生產膠樽。

• 優化回收性：推出bonaqua無招紙樽裝水，簡化回收程序；並將雪碧及玉泉等品牌的顏色膠樽轉為透明膠樽，提高回收價值。

• 鼓勵重用：於2022年重新推出玻璃樽裝飲品，並設自助回收機制，推廣包裝重用概念。

可口可樂香港持續投入資源，積極實踐減塑方案，冀提升本港的回收率，共建「無塑」未來。

加強回收力度 呼籲市民齊參與

儘管「塑新生」的設施每日最高可處理約200萬個膠樽，但由於本地膠樽回收率偏低，目前每日的處理量僅約80萬個，反映社區需加大回收力度的迫切性。

香港太古可口可樂董事及總經理高逸才（Richard Gould）指出：「要實現『樽樽不息』的目標，除了技術和設施外，還需依靠社區合作及消費者積極參與。」

高逸才表示，太古可口可樂一直積極支持不同的回收計劃，包括在天水圍與「免廢暢飲」（Drink Without Waste）合作的大型回收項目，還會和大型活動主辦方合作，鼓勵大家在活動期間回收膠樽。他強調：「我們的目標是要建立一個更方便、更透明的回收網絡，讓大家相信自己回收的膠樽可於本地重生。」

今年10月，可口可樂香港亦開始與「綠色未來基金總會」合作，於10個指定屋苑推行「樽樽不息 回頭再見」社區回收先導計劃，以此加強對屋苑的回收支援，啟發更多消費者積極參與回收行動。

塑膠廢物危機是全球性的挑戰，單靠企業的技術創新並不足夠。可口可樂香港的「樽樽不息」本地循環方案，為香港的環保減塑創造新的里程，但要徹底解決問題，仍需每一位市民從自身做起，養成妥善回收的好習慣，確保每一個膠樽都能「回頭再見」，共建「無塑」未來。

(資料及相片由客戶提供)