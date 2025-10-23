科技園公司推動運動科技產業發展　助運動健兒突破極限！

由粵港澳三地共同承辦的第十五屆全國運動會（全運會）將於11月揭幕，賽事未啟，熱潮已至。在這股熱潮席捲下，科技正為運動領域注入新動能。香港科技園公司（科技園公司）積極透過培育計劃，扶持多間創科企業研發多元運動科技方案，讓運動科技不再是專業運動員的專利，多間本地創科企業憑藉創新意念，將實驗室中的尖端技術，轉化為大眾觸手可及的產品，讓大眾以科技更安全地體驗運動。



PointFit│汗水不白流 實時讀取乳酸值防「爆偈」

乳酸值是監測高強度運動員肌肉疲勞、預防體力透支（俗稱「爆偈」）的關鍵指標。過往，運動員需要忍受指尖或耳朵採血之苦，方能獲取數據檢測乳酸水平。由香港科技園公司培育的本地初創PointFit Technology Limited，成功研發出全球首款穿戴式傳感器，能透過汗液實時監測肌肉乳酸值，徹底改變了這一困境。

傳感器可佩戴於手部或腰部，將汗液中的生物化學數據轉化為實時讀數，同步傳送至手機App。

該傳感器可佩戴於手部或腰部，能將汗液中的生物化學數據轉化為實時讀數，同步傳送至手機App。當乳酸值達到警戒線時，系統會發出預警，提示運動員調整訓練強度，避免過度操練。團隊曾與三項鐵人運動員勞証顯合作進行測試，其數據與傳統血液測量相比，準確度高達92%。

PointFit Technology Limited聯合創辦人兼行政總裁林堅。

公司聯合創辦人兼行政總裁林堅表示，研發過程最大的挑戰，在於將納米薄膜印刷到電路板上：「我們設計的薄膜，較市面最薄的柔性物料還要薄上千倍，起初接洽逾20家廠商，均得到『不可能』的回覆。」面對這個核心難題，林堅坦言科技園公司的幫助尤為關鍵：「透過與科技園公司介紹的多位科技材料專家及生產商會面，我們逐步拼湊出解決方案，不僅成功量產，更將每片薄膜的成本控制至約3美元，突破這項技術難關！」

今年夏天，團隊在科技園公司帶領下，前往巴黎參加年度初創及科技盛會Viva Technology 2025，與當地室內運動訓練公司建立合作關係，成功開拓海外市場。

隨著全運會臨近，PointFit已開始與國內不同單位合作，展望未來，林堅希望先將技術拓展至日常健康管理，繼而發展至醫療領域，例如用於檢測糖尿病和心血管疾病等，造福更廣泛人群。

Movaia│App化身AI跑步教練 告別錯誤跑姿與傷患

跑步雖是廣受歡迎的運動，卻也像一把雙面刃，伴隨而來的運動傷害也相當普遍，Movaia Tech Limited創辦人兼行政總裁Thomas Butter就親身經歷過。身為三項鐵人運動員，他曾在備戰賽事期間受傷，儘管靠物理治療師協助能完成賽事，但過程耗時且費用高昂。正因這次經歷，啟發他創立Movaia，透過人工智能（AI）分析跑步姿勢的平台，讓專業指導得以普及，助跑者減低受傷風險。

Movaia Tech Limited創辦人兼行政總裁Thomas Butter。

用戶只需用手機拍攝一段跑步影片並上傳至Movaia，其AI系統便會進行分析，提供一份詳盡報告，清晰展示跑姿的各項數據。其獨特之處在於，除了提供數據，更設有AI聊天機械人，讓用戶能像與真人教練般對話，直接提問如「我最需要優先改善哪一點？」等個人化問題。Thomas強調：「Movaia的目標並非取代教練，而是成為提升訓練效率的輔助工具！」

用戶只需用手機拍攝一段跑步影片並上傳至Movaia，其AI系統便會進行分析，並提供一份詳盡報告，清晰展示跑姿的各項數據。

從大企業毅然轉戰創科，Thomas坦言最大的挑戰來自心理層面：「創業的日子相當孤獨，以前在大公司工作，團隊多達15人；創業後凡事親力親為，還要面對收入不穩的壓力。」在這種情況下，Thomas認為，科技園公司提供創科生態圈顯得格外重要：「在這裡，我能與其他初創公司交流，甚至可以直接請教『這件事你是怎麼做到的？』。這個創科社群網絡，讓創業者不再孤軍作戰，成為彼此扶持的重要力量！」

Thomas慶幸在創業初期加入科技園公司的創科培育計劃 ，獲得辦公室與創科啟動資金，更透過創科生態圈結識到其他初創公司與導師，發掘和商討合作機會，並得到全方位的創業支援。「公司正處於尋求投資者的階段，接觸的第一家大企業就是通過科技園公司引薦而認識的。我們當然不能完全依賴科技園公司的援助，但它就像額外為我們增添了兩至三名無須支付薪金的團隊成員，助公司向前發展。」

隨著全運會即將舉行，Thomas視之為絕佳的市場推廣機會，預計將帶動全民運動熱潮。「我們希望幫助那些受賽事激勵而開始跑步的新手，讓他們從一開始就能用正確的方式鍛鍊，避免受傷。」公司最近推出繁體中文版界面，期望在香港及亞洲市場吸納更多用戶。

Motex│風阻測量新突破 實時數據助力表現

在單車運動中，空氣阻力是影響速度的關鍵因素。專業的「風洞」測試雖能提供精準的風阻數據，卻因設備與場地限制，難以融入日常訓練。為讓單車手隨時掌握空氣動力效能，來自香港科技大學的團隊---摩天科技有限公司（Motex Technology Limited）研發出單車風阻計，將實驗室級的測量能力帶入單車運動中。

摩天科技有限公司的研發團隊來自香港科技大學，劉光盛（右二）為公司總經理。

這款創新的空氣動力學傳感器安裝於單車車頭，可即時捕捉氣流速度與方向，並同步計算出騎行單車時的風阻數據。車手能透過碼錶直接讀取數據，並調整騎行姿勢或裝備，找出阻力最小的設定，提升表現。

Motex總經理劉光盛表示，開發過程需要反覆測試與驗證，科技園公司的幫助，體現於軟、硬件的支援：「作為初創公司，我們缺乏推廣與招聘的資源，科技園公司的團隊不僅協助宣傳研發成果，更安排專人跟進，為我們招聘專才協助研發，以及協助招聘來自香港大學的實習生，幫助與客戶溝通。這些人才都非常幫得上手，既減輕了團隊的負擔，也帶來新思維，有助產品研發。」另外，科學園的地理優勢，也為測試帶來極大便利。「我們只要推單車到海旁便可開始測試，非常方便。園區旁的單車徑成為團隊的試驗場，除進行實地測試，更能與路上的單車愛好者交流，獲取即時回饋，這對我們改善產品質量至關重要。」

全運會將致，也為Motex帶來拓展新業務的方向。他們最近製作了一個約長3至4米的小型風洞展示模型，向公眾推廣空氣動力學知識。製作模型期間發現，可利用此小型風洞測試單車裝備的風阻。Motex亦因此開發第二條產品線：將小型風洞模型售予單車配件廠商，協助廠商以更低成本測試頭盔、車架等產品的空氣動力表現，開拓全新市場。

樂心聽│耳機變身健康紀錄儀 運動、睡眠、壓力全監測

耳機是許多人運動時的必備配件，但除了播放音樂，它還能發揮什麼作用呢？安迪威（Actywell Digital Limited）與衛保數碼 （Well Being Digital Limited）共同開發「樂心聽」（Hera Leto），將耳機變身為健康指數檢測儀。這款耳機可以即時與持續測量心率、核心體溫、呼吸頻率、壓力等多個生理數據。

Actywell Digital Limited創始人高承殷（左）、Well Being Digital Limited聯合創始人王明業（右）

Well Being Digital Limited聯合創始人王明業分享研發初衷：「我們觀察到許多人在運動時習慣聽音樂，因而思考是否能在耳機中整合健康監測功能。選擇在耳機上開發，是因為耳朵血液流動穩定，相較於運動中晃動的手腕或緊握單車手把的手指，能獲得更準確的心率等數據。」Actywell Digital Limited創始人高承殷也回憶道：「公司初成立時，名氣和資源有限，很難接觸到大客戶或政府部門，加上當時的藍牙與晶片運算能力仍諸多限制，起步可謂困難重重。」在關鍵時刻，科技園公司扮演了「超級聯繫人」的角色，為他們開啟市場大門。「科技園公司積極為我們進行商業配對，例如將我們的產品引薦至政府部門。在科技園公司帶領下，我們的知名度和信譽都大幅提升，讓潛在客戶更有信心跟我們合作，成功克服初期市場推廣的挑戰！」

科技園公司更協助團隊對接本地醫院進行臨床測試，並積極協助其拓展市場，具體應用包括監測運動員的睡眠康復狀態，以及與紀律部隊合作，即時監測救援人員在執行任務時的心率和核心體溫，保障人員的安全。

「樂心聽」耳機可以即時與持續測量心率、核心體溫、呼吸頻率、壓力等多個生理數據。

隨着全運會舉行在即，高承殷對其業務發展充滿信心。「全運會熱潮令運動科技的關注度提升，開始多人留意我們的產品，願意投資運動科技的資金也隨之而有所增加，相信對未來發展會有極大的幫助。」

團隊相信全運會賽事能提升大眾對運動與健康的關注，並將焦點延伸至運動後的恢復狀態。Actywell Digital Limited運用其技術開發出一款睡眠耳機，可監測運動員的睡眠質素，包括深層與淺層睡眠時間，協助教練和治療師評估運動員的身體恢復狀況，從而改善比賽表現。

（資料及相片由創科專輯提供）