「HELLO！故宮」大篷車4年內走訪香港和內地160所中小學

「HELLO！故宮」大篷車進校園計劃今日（10日）啟動，將於2025年至2028年間，走訪香港和內地160所中小學，為師生帶來沉浸式數字文化體驗。公益慈善研究院副主席兼賽馬會慈善信託基金信託人龔楊恩慈表示，項目可讓年輕一代寓學於樂，以沉浸式、數字互動體驗的方式，了解故宮文物與文化的多樣面貌，領悟中華文明的博大精深。



「HELLO！故宮」大篷車進校園讓中小學生以數字互動體驗的方式探索故宮文物，了解中華傳統文化和歷史底蘊。（馬會提供圖片）

「HELLO！故宮」大篷車進校園讓中小學生以數字互動體驗的方式探索故宮文物，了解中華傳統文化和歷史底蘊。（馬會提供圖片）

「HELLO！故宮」大篷車進校園讓中小學生以數字互動體驗的方式探索故宮文物，了解中華傳統文化和歷史底蘊。（馬會提供圖片）

「HELLO！故宮」大篷車進校園由馬會公益慈善研究院獨家捐助、故宮博物院主辦、中國文化研究院協辦，是研究院與故宮博物院五年合作計劃的重點項目之一，旨在弘揚中華文化及培育香港和內地文化科技人才。

公益慈善研究院副主席兼賽馬會慈善信託基金信託人龔楊恩慈（左）及文化體育及旅遊局局長羅淑佩參觀「HELLO！故宮」大篷車進校園。（馬會提供圖片）

文化體育及旅遊局局長羅淑佩（左二）、公益慈善研究院副主席兼賽馬會慈善信託基金信託人龔楊恩慈（左三）等嘉賓參觀「HELLO！故宮」大篷車進校園。（馬會提供圖片）

大篷車每年將走訪30所香港學校和10所內地學校，每站停留約一星期。學生可透過高清影像、互動觸控屏幕、虛擬實境裝置和手機應用程式，探索故宮博物院的數字化展品，包括「數字多寶閣」，認識故宮文物的工藝和設計，從中體會中華傳統文化和歷史底蘊。

該項目包括兩個設計、可靈活變動的互動教育體驗區域：其中數字化展品互動體驗車由貨櫃車重新設計改造，內設高清大屏幕，展示中國傳統建築，學生更可透過互動屏幕了解宮廷服飾、數字文物、宮廷御膳等，營造全方位沉浸式感官體驗；社教體驗箱模仿傳統宮殿建築，介紹故宮建築特色、文物和宮廷生活，當中透過虛擬實境裝置呈現故宮角樓的搭建和彩畫繪製過程，為中小學生打造互動學習天地。

公益慈善研究院副主席兼賽馬會慈善信託基金信託人龔楊恩慈在「HELLO！故宮」大篷車進校園啟動禮上致辭。（馬會提供圖片）

（左起）中國文化研究院理事會主席李焯芬、公益慈善研究院副主席兼香港賽馬會慈善信託基金信託人龔楊恩慈、文化體育及旅遊局局長羅淑佩和故宮博物院副院長王躍工出席「HELLO！故宮」大篷車進校園啟動禮。（馬會提供圖片）

文化體育及旅遊局局長羅淑佩與龔楊恩慈、故宮博物院副院長王躍工和中國文化研究院理事會主席李焯芬出席啟動禮，羅淑佩致辭時感謝公益慈善研究院支持此項目。故宮博物院副院長王躍工指出，這項計劃反映故宮博物院致力推動文化傳播和教育創新承諾。