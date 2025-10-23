新型工業加速計劃│同位素公司計劃落戶大埔創新園　生產核素藥物

香港「新型工業化」再寫下重要一頁！在政府「新型工業加速計劃」的支持下，亞洲先進同位素技術有限公司（下稱同位素公司）計劃落戶大埔創新園，並於日前舉行項目起動儀式。是次同位素公司的總投資額約6億港元，將設立緊湊型醫療用超導迴旋加速器及核素藥物生產線，目標於2027年首次在亞洲生產目前全球供應緊絀、用於精準治療癌症的α核素Ac-225，助力香港在生命健康科技領域持續領航。



引進來走出去 孫東：為港經濟注入新動力

在項目起動儀式上，創新科技及工業局局長孫東教授表示，政府致力推動香港邁向新型工業化，並特別重視從海內外引入前沿技術，以此為基礎發展本地產業，帶動產業鏈的建設與升級。他直言今次同位素公司的項目，充分體現了「引進來，走出去」的模式：「通過引進國外先進的製藥技術，在香港落地建立生產線，再進一步拓展亞洲與全球業務。這種模式將會加速香港建立創科產業，為經濟注入新的動力，並期望未來能見到更多成功案例，一起擦亮香港研發、香港製造、邁向世界這樣一個品牌！」

創新科技及工業局局長孫東教授表示，今次同位素公司的項目，充分體現了「引進來，走出去」的模式。

香港科技園公司主席查毅超博士形容，同位素公司的進駐計劃，豐富了香港的生物科技產業版圖，更帶動醫療科技與先進製造產業鏈的多元發展。他矢言科技園公司將持續推動產學研合作，促進技術轉移及商品化，「全力將香港打造成亞洲領先的生命健康科技樞紐，為香港經濟發展注入新動能，鞏固香港作為國際創科中心的領先地位！」

香港科技園公司主席查毅超博士形容，同位素公司的進駐計劃，豐富了香港的生物科技產業版圖，更帶動醫療科技與先進製造產業鏈的多元發展。

同位素公司的核心技術，在於使用「醫療用超導迴旋加速器」，高效生產用於診斷和治療疾病的醫用放射性同位素，即能自發釋放α粒子的「α核素」。透過將粒子電離能力強、穿透距離短、可精準殺滅腫瘤細胞的α核素與靶向載體結合，便能製成「靶向性核藥」，讓核素釋放的射線集中殺滅癌細胞，大幅減少對正常組織的損傷，是精準抗癌的核心藥物類型。

亞洲首公司生產α核素Ac-225

今次「新型工業加速計劃」對項目的資助金額約為1.4億港元，而同位素公司的總投資額約6億港元。除了生產設施、廠房裝修及改造，新廠房更計劃興建兩條α核素生產線，以及一條小型超導迴旋加速器生產線，預計於2027年在生產目前全球供應緊缺的α核素Ac-225（錒-225），而這將會是亞洲首次生產這種正在進行第三期臨床試驗的靶向性核素藥物重要原料 。

因此，亞洲先進同位素技術有限公司聯合創始人Kevin Cameron博士表示，今次項目不單為本地帶來尖端技術及高端就業機會，更將為香港以至整個區域的患者帶來革命性的醫療突破，「我們期待與各界夥伴攜手合作，共同推進放射性同位素藥物發展，將香港打造為亞洲領先的放射性同位素創新樞紐！」

亞洲先進同位素技術有限公司聯合創始人Kevin Cameron博士希望將香港打造為亞洲領先的放射性同位素創新樞紐。

除了生產Ac-225，同位素公司亦計劃生產F18、N13及Ga68 PSMA等核素，並將與本港高等院校合作研發新一代超導迴旋加速器，增強本地科研實力，並協助培育本地人才。同時，公司亦會引進海外科學家與工程師，促進本地及海外人才交流。

（資料及相片由客戶提供）