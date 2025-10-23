46歲室內設計店長涉向7分判商收賄$52萬　周五東區裁判法院提堂

一名46歲室內設計公司職員，涉嫌先後向7名分判商收取賄款共約52萬元，以判授裝修工程項目予該等分判商，昨日（22日）被廉政公署落案起訴。他目前獲准保釋，案件於明日(24日)在東區裁判法院應訊。



廉政公署。（資料圖片/蘇煒然攝）

涉案的46歲男子彭子洋，案發時任職室內設計公司「Elite House Design Limited (Elite House)」的工程店長，被控7項代理人接受利益罪名，違反《防止賄賂條例》第9(1)(a)條。他目前獲准保釋，案件明日(24日)在東區裁判法院應訊。

廉署指出，被告於案發時獲公司授權為顧客揀選裝修服務分判商，但Elite House禁止其員工就其事務或業務向他人索取或接受利益。廉署早前接獲貪污投訴遂展開調查，發現該男子涉嫌於2016年4月至2023年10月期間，從7名分判商接受賄款共約52萬元，從而將Elite House的裝修工程項目判授予對方。

46歲室內設計公司職員，涉嫌先後向7名分判商收取賄款共約52萬元，以判授裝修工程項目予該等分判商，被廉署落案起訴，案件周五(24日)在東區裁判法院應訊。（資料圖片）

廉署調查亦發現，有關分判商因懼怕被告的權力，均不情願地答允其要求支付賄款。

廉署發言人表示，根據《防止賄賂條例》第9條，任何代理人(如僱員)如無合法權限或合理辯解，就其主事人事務或業務向他人索取或接受利益，即屬違法。任何人如被要求提供賄賂以換取生意合約，應即時拒絕並向廉署舉報。