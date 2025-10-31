HKIS體育中心揭幕　培育運動精英　連繫社區共融

校董會：投資優質教育助港留人才

香港正值全力發展經濟、搶人才的關鍵時刻，本地教育界的投資動向，往往成為國際社會對香港前景的信心指標。香港國際學校（HKIS）斥資逾10億元於大潭校園興建的綜合活動及體育中心（Dragon Center for Activities and Athletics，簡稱DCAA），近日正式揭幕。這座佔地逾22,700平方米的頂尖設施，不僅為學界體育樹立新標竿，善用設施促進社區參與；更彰顯校方對香港未來發展的信心，期望透過優質教育，鞏固香港的人才庫及國際金融中心地位。

DCAA於2025年10月28日舉行盛大開幕禮，HKIS校董會期望DCAA成為連繫國際的運動樞紐，吸引更多人才來港發展。由左至右︰HKIS設施及項目管理總監Raman Paravaikkarasu、南區區議員梁進、HKIS校董會成員Harold Kim、HKIS署理校長Dr. Ron Roukema、中國乒乓球奧運冠軍張怡寧、HKIS Chief Advancement Officer Heath Hignight。

疫下推展大型項目 突顯對港長遠信心

數年前新冠疫情在全球蔓延，香港社會經濟面對前所未有的挑戰與不確定性。但HKIS仍實踐對香港的承諾，啟動了這項投資額超過10億元的龐大基建項目。

「這項10億元的投資，其意義遠超一座運動中心。」香港國際學校校董會成員Harold Kim表示，學校的創校願景，是為落戶香港的家庭和全球人才提供卓越教育。因此，DCAA不僅是一項教育投資，更是對香港未來的社會投資。他強調，學校會繼續投放資源提升優質教育，吸引更多國際人才長遠落戶香港，鞏固香港作為全球領先金融中心的地位。

完善教育配套 助港吸引並留住人才

香港要維持國際金融、創科及貿易中心的地位，「人才」是不可或缺的核心要素。近年，港府積極推出各項人才入境計劃。但重要的是，不僅要吸引各地人才願意前來，更要讓他們安心留下。因此，為他們子女提供優質的國際教育是關鍵一環。全新落成的DCAA，無論是規格或科技應用，在亞洲都屬於頂尖水平，無疑成為HKIS乃至港府招攬全球人才的重要硬件之一。

DCAA的專業設施一應俱全，並引進多項運動科技，其中佔地534平方米的專用健身中心，設置智能監測系統，提供實時數據追蹤及訓練分析；水上運動中心八線泳池則安裝奧運級觸控感應計時系統；高爾夫球中心亦配備四組Foresight高爾夫模擬器及推桿區，與專業選手看齊。此外，DCAA也提供多元化的運動場地，包括佔地845平方米綜合體育館、三層高室內攀石牆、戶外網球場、舞蹈室和武術室等；並設駐場運動醫學團隊為運動員提供訓練、治療及復康支援。

DCAA專用健身室佔地534平方米，設置智能監測系統，為運動員提供實時數據追蹤及個人化訓練分析。

DCAA水上運動中心八道競賽泳池均採用觸控感應計時系統，達到奧運級水平。

DCAA設有兩個標準體育館，可供學界及體育團體進行各類球類訓練和比賽。

DCAA康體設施十分多元化，其中三層高的室內攀石牆，設置七組自動保護系統，供運動員攀爬和繩降訓練。

善用設施惠及社區 打造精英運動員搖籃

儘管DCAA是一項校園設施，但其設計理念強調「社區連繫」。香港國際學校署理校長Dr. Ron Roukema指出，DCAA正好體現了「場域的力量」（The Power of Place），連繫學生、社區和香港精神，「讓運動員探索熱情、追求平衡，在世界領先的設施中盡展所長。」

DCAA作為一個重要的學界交流平台，預計每年將接待來自亞太區34所學校、超過7,000名學生與教練參與各類賽事；同時大力支持本地體育發展，積極與本地不同機構合辦各類型活動，促進社區互動。此外，DCAA停車場共設192個車位，部分時段開放予公眾。另一方面，HKIS正計劃與香港癌症基金會、奧比斯等非牟利機構合作，於DCAA舉辦「抗癌大步走」及「步步獻光明」等慈善活動。明年更首辦「Run for Good」活動支持癌症研究，實踐體育回饋社會的承諾。

DCAA專業舞蹈室使用Harlequin Flexity彈性地板，有助運動員靈活訓練及提升安全性。

現時HKIS約有3,000名學生，今年共培訓760名學生運動員。隨着DCAA落成啟用，學校將資源延伸至整個社區，每個學期將開辦20多個社區課程，約400名學生受惠；每週亦會接待超過150名社區人士參與各類活動，如飛輪、普拉提及水中健體等，讓體育超越競技，促進社會共融。

團體如有興趣與DCAA合辦活動，歡迎電郵HKIS查詢：communityengagement@hkis.edu.hk

