獨居長者｜馬會3.8億推新計劃　主動識別缺乏社交及支援網絡長者

本港獨居長者及雙老家庭數目持續增加，為了讓有需要的長者盡早得到支援，馬會透過其慈善信託基金撥款近3.8億元，推行為期四年的「賽馬會樂載耆蹤社區長者支援計劃」，旨在加強社區支援，為基層長者提供及時和合適的服務，促進獨居長者和雙老家庭與社會的連繫。



馬會表示，該計劃自2023年開展，首階段先在六個地區試行，至今已擴展至全港，覆蓋十八區。計劃動員地區網絡，聯同20間社福機構，透過跨界合作、主動接觸及創意宣傳活動等，於社區及早識別有需要的獨居長者及雙老家庭，亦通過連結區內不同持份者，如地區團體及街坊小店等，織成緊密的支援網絡。

該計劃採用由香港大學研發的評估工具，深入了解長者的身體、心理和社交健康狀況及服務需求，以提供及時支援或轉介合適的社會服務。香港大學亦負責計劃的成效評估，計劃的初步數據顯示，受惠長者的社交圈子與日常活動範圍均有所擴大，他們的整體活動能力因而有所改善。

馬會昨日（28日）舉行啟動禮。馬會董事陳智思致辭時表示，「樂齡護老」是馬會慈善策略的重點範疇，積極通過多方協作及創新思維，主導開展及支持不同的安老服務，致力提升長者的生活質素。該計劃主動識別缺乏社交及支援網絡的長者，提供適切的服務轉介，全面照顧長者的身心靈需要，助其重新連繫社區。

馬會表示，該計劃為合資格和有需要的長者改善家居環境。通過了解長者的日常生活習慣和所面對的挑戰，計劃夥伴為他們提供簡單家居維修、更換有安全隱患的日常電器、安裝提升家居安全的輔助設備等，協助長者建立安全的居住環境，減低家居意外風險，讓他們可以舒適、自主地居家安老。

計劃至今已惠及超過11,000名有需要的長者，預計合共將有30,000人受惠，其中逾15,000個長者住戶可受惠於家居環境改善服務。