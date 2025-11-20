美麗華推「Mi+」App以科技賦能建構會員生態圈　迎「Me」時代

面對零售業的激烈競爭和消費模式的轉變，美麗華集團近日推出的全新生活獎賞計劃（Lifestyle Living Reward Program）手機應用程式「Mi+」，旨在打破傳統界限，將旗下酒店、商場、餐飲、旅遊及美容健康等多元化業務全面整合，為會員提供一站式的優質生活體驗及獎賞，實行「以客為中心」出發的理念。



「Mi+」涵蓋美麗華集團四大業務，環繞五大生活興趣，包括購物、餐飲、旅遊、生活及健康美容，亦將會陸續引進更多伙伴。

「Mi+」就是「Me」 為顧客帶來更多價值

「Mi+」的命名蘊含了「以客為先」的理念。「Mi」取自集團名稱 Miramar，同時也是「Me」（我）的諧音，代表一切由顧客的生活需求出發，而非被動接收廣告資訊。而「Plus」（+）則承諾為顧客的消費體驗帶來增值。整個計劃旨在讓會員在消費的同時，持續獲得額外價值。

「Mi+」五大生活圈 實現「三無縫」連動

「Mi+」App 的設計圍繞顧客的五大生活興趣，包括購物（Shop）、餐飲（Dine）、旅遊（Travel）、生活（Live）、健康美容（Wellness），致力於滿足顧客真正的生活需求。

「Mi+」最大的差異化優勢，是其「一體化」平台所帶來的「協同效應」（Synergy），打通集團旗下酒店、商場、餐飲、旅遊等業務，為會員提供「三無縫」體驗：

• 身份的無縫：顧客註冊「Mi+」App，便即時成為集團旗下所有業務的尊貴會員，享受一致的禮遇和服務，讓顧客感受到自己是備受重視的「美麗華大家庭」一員 。

• 獎賞的無縫：會員在集團旗下業務消費1元即可輕鬆賺取1 M Point（美麗華旅遊消費10元可賺取1 M Point），並可隨時轉換成M Coins（250 M Points = HK$1 M Coin），在下一次消費時直接當作現金使用。

• 體驗的無縫：「Mi+」整合所有服務和資訊，成為會員探索優質生活的入口 ，實現電商與實體業務的完美融合。一個 App 即可管理所有電子優惠券，隨時收到即時更新的推廣資訊，既環保又方便。

現在登記成為「Mi+」會員即享500 M Points及總值超過$5,000迎新優惠。「Mi+」會員邀請朋友成爲新會員可再賺 2,500 M Points！

不止於折扣 專享「更多一點」驚喜

「Mi+」強調為會員提供「盡享更多一點」（More with “Mi”）的驚喜和價值。

• 精準營銷與交叉銷售：系統會根據會員的消費習慣和偏好，推送個人化優惠和資訊。例如，一位在高級中菜廳慶祝紀念日的餐飲顧客，會收到「餐飲+住宿」限時套票優惠，吸引他將單純的餐飲升級為完整的酒店體驗，發揮集團業務間的協同效應。

• 快閃優惠：定期推出快閃驚喜優惠，讓會員以積分及優惠價兌換超值產品或服務。

• 創新互動：App內設有「MiFam」合作夥伴網絡，讓會員透過完成「打卡挑戰」等趣味任務賺取額外獎賞。特別為寫字樓客群而設的「Mira Commune」，則提供工作日午餐、Happy Hour等優惠，甚至舉行會員聚會，建立高活躍度社群。

M Point不但可以在下一次消費時直接當作現金使用，還可以換領獨家禮遇、免費泊車及預約車位服務，靈活滿足不同客戶的需要。

一App通行 建構「尖沙咀中部生態圈」

要實現「一App通行」，整合不同年代、不同技術架構的業務系統，「Mi+」面對的最大挑戰是多個系統的接合與業務流程的協調，特別是技術層面的「數據一致性」。據悉，集團團隊已成功克服困難，串聯所有業務系統，確保數據即時更新，使精準、即時的推廣成為可能。

對於「Mi+」的未來，美麗華集團規劃了三個階段的擴展藍圖：

• 第一階段：專注於美麗華集團旗下所有業務的會員基礎擴大與整合，以及為租戶提供統一的客戶數據和優惠發放平台。

• 第二階段：擴大至尖沙咀中部區域，逐步將區內多間餐飲食肆、旅遊景點（例如九龍公園觀鳥導賞）等納入生態圈，將「Mi+」定位為尖沙咀中部的生活中心。

• 第三階段：隨着會員數量的增長和數據的累積，將會持續投資於技術升級，引入更先進的人工智能和大數據分析能力，讓個人化推薦更精準，讓會員體驗更流暢。

美麗華集團表示，「Mi+」不僅僅是一個積分工具，更是集團數碼轉型的催化劑，推動集團在雲端技術、大數據分析等領域的投資和應用。集團期望會員能養成每日打開「Mi+」App 的習慣，在「流量年代」中，與顧客建立更緊密的聯繫。

「Mi+」所展現的願景，已超越一個單純的商場或酒店會員 App，其目標是成為一個真正融入生活、讓顧客「離不開」的「Me」平台。

立即下載「Mi+」App，展開您的「美麗生活」增值之旅。

https://miplus.app.link/vYThPvjESXb

(資料及相片由客戶提供)