醫健通升級「搜尋醫生」功能　智慧引擎助病人精準就醫

為提升市民自主健康管理的效率，醫健通特別針對病人的需求而優化了「搜尋醫生」功能，新增多項實用篩選條件，例如: 應診時間、地理位置、專科類別、「醫健通+連通認證計劃」的認證級別、可存放電子健康紀錄的類別等，讓病人能快速尋找最符合個人需求的醫護服務，實現「對症就醫、精準省時」的智慧醫療體驗。



貼心功能 全面解決就醫實際需求

市民經常需要應對突如其來的看病需求。現時，市民只需使用醫健通流動應用程式的「搜尋醫生」功能，點選「我的附近」，系統便會根據用戶裝置的定位顯示周邊的醫護機構。用戶還可透過「進階搜尋」功能，分別尋找西醫、中醫、牙醫等醫護專業的營業時間與聯絡方式，更可透過醫護機構能將電子健康紀錄存放至其個人醫健通戶口的能力及類別進行篩選，大大提升就醫效率。

針對需要照顧家中老幼的「三文治世代」，「搜尋功能」尤其實用。若小孩於夜間突然發燒，而平日就診的家庭醫生已結束營業時間，家長只需在熱門關鍵字中點選「夜診」，並選擇地區，便能快速找到附近提供夜間服務的診所，及時讓孩子獲得專業診治。同樣，照顧者也可直接篩選接受長者醫療券的醫護機構，方便為長者安排健康檢查或診治。

在流感季節來臨時，市民只需在熱門關鍵字中點選「流感及肺炎針」，醫健通流動應用程式便會列出已參與「疫苗資助計劃」的診所，讓接種流程更順暢。

「醫健通＋認證計劃」助病人作出更精明的醫療決定

以往病人在不同公私營醫護機構就醫時，往往需要攜帶紙本病歷或重複檢驗，既耗時又增加成本。為了讓市民獲取更連貫的醫療服務，醫健通推出了「醫健通+連通認證計劃」，嘉許已達到技術要求，具備能力將電子健康紀錄存放至市民個人醫健通戶口的醫護機構，頒發金、銀、銅章三級認證標誌，其中，銅章代表可存放最少一種電子健康紀錄；銀章代表可存放五類重要電子健康紀錄（即敏感及藥物不良反應、住院、到診及預約資料、藥物、防疫接種紀錄，以及化驗及放射報告）；金章則代表可存放多於上述五類重要電子健康紀錄，協助市民輕鬆識別哪些醫護機構能將電子健康紀錄存放至其個人醫健通戶口，從而提升求診效率。

認證計劃首階段涵蓋西醫醫護提供者、醫務化驗中心及放射診斷中心，亦特別為可存放化驗及放射報告至醫健通的醫務化驗中心和放射診斷中心推出專屬標誌，方便市民選擇相關服務。

對於需要定期覆診和檢查的慢性病患者，「搜尋醫生」功能可有助他們查閱個別醫護機構的認證級別及可存放電子健康紀錄的能力。他們更可憑不同等級的認證標誌，選擇合適的醫護機構，確保自己的醫療紀錄能夠存放在個人醫健通戶口，以建立完整且可攜式的個人健康紀錄。

醫健通「以病人為本」的設計理念，透過智慧搜尋引擎與貼心實用的篩選條件，將傳統「大海撈針」式的尋找醫生過程，轉化為精準、高效的個人化服務。未來，醫健通將持續優化，逐步整合更多實用功能，以增強病人的自主權和慢性病管理能力，讓市民享有更連貫、更高效的醫療體驗。

（資料及相片由客戶提供）