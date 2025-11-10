全新「醫健通+連通認證計劃」及升級版「搜尋醫生」 提升求診體驗

近年越來越多市民同時於公、私營不同的醫護機構之間求診，但他們往往難以清楚說明自己的病史和用藥情況，令醫生未能掌握全面的病歷。醫健通推出了「醫健通+連通認證計劃」（下稱「認證計劃」），嘉許已達到技術要求，具備能力將市民的醫療紀錄存放至醫健通的私營醫護提供者，推出金、銀、銅章三級認證，其中，銅章代表可存放最少一種電子健康紀錄；銀章代表可存放五類重要電子健康紀錄（即敏感及藥物不良反應、住院、到診及預約資料、藥物、防疫接種紀錄，以及化驗及放射報告）；金章則代表可存放多於上述五類重要電子健康紀錄，協助市民輕鬆識別哪些醫護機構能將電子健康紀錄存放至其個人醫健通戶口，從而提升求診效率。



認證計劃首階段涵蓋西醫醫護提供者、醫務化驗中心及放射診斷中心，亦特別為可存放化驗及放射報告至醫健通的醫務化驗中心和放射診斷中心推出專屬標誌，方便市民選擇相關服務。

市民現可透過兩種簡單方法識別已獲認證的醫療機構：

1. 查看張貼在醫護服務地點的「醫健通+連通認證計劃」認證標誌；

2. 使用醫健通流動應用程式或網站的「搜尋醫生」功能，篩選已獲認證的機構，查閱個別醫護機構的認證級別及可存放電子健康紀錄的能力

醫療紀錄無縫銜接 紓解長期病患及照顧者煩惱

長者照顧者陳女士（左）及長期病患者鄭先生（右）樂見醫健通推動公私營醫療紀錄互通，期盼更多醫護機構獲得認證。

鄭先生是「慢性疾病共同治理先導計劃」的參加者，經篩查後發現自己患上糖尿病，需要定期到私家診所覆診及按時食藥以控制病情。他坦言：「長期病患者經常需要喺公、私營醫護機構之間接受治療。只要醫護機構張貼咗『認證計劃』的標誌，我就知道嗰間醫護機構唔單止可以透過醫健通查閱我嘅病歷，仲可以將我嘅病歷存放至我嘅個人醫健通戶口，唔使我由頭到尾講一次病歷，又唔使再畀錢同花時間做重覆嘅檢查，確實方便好多!」

陳女士既是一位長期病患者，同時亦為爸爸的照顧者。陳女士親述：「爸爸於8年前中風，需要我長期照顧同埋陪伴診治。但係私家醫生處方多種藥物，又唔一定將病歷存放喺醫健通，搞到我掌握唔到藥物名稱和劑量。」陳女士認為「認證計劃」能幫助她挑選能夠將醫療紀錄存入至醫健通的醫生，減少對於藥物紀錄不全的擔憂，為她減輕照顧負擔。

「搜尋醫生」功能升級 配對醫護需求

此外，醫健通流動應用程式中全新的「搜尋醫生」升級功能，優化了篩選機制，包括：醫護機構應診時間、所在位置、專科類別、「醫健通+連通認證計劃」的認證級別、可存放電子健康紀錄的類別，以及是否參與政府資助醫療計劃等，讓市民能更準確地篩選出符合個人需求的資訊。

另一長期病患者黃先生亦大讚醫健通持續優化各項功能，他表示：「呢個搵醫生功能可以按自己嘅需要揀醫生，慳返好多時間，好方便。我最常用嘅係以地區同埋營業時間搵醫生，因為我通常都係突然唔舒服先要急住搵醫生。同埋我會特別揀有參加政府資助醫療計劃同有『認證計劃』標誌嘅診所，咁醫療紀錄都可以喺醫健通睇返！」

市民現時可透過「醫健通+連通認證計劃」及升級版「搜尋醫生」功能，輕鬆掌握個人健康紀錄及選擇合適醫護機構。隨着電子健康紀錄在公、私營醫療機構間實現無縫互通，市民可獲得更連貫、更全面的醫療服務。

