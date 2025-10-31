EPIC 2025 啟德起飛！上屆參賽者　創科跑道上衝上雲霄

在被譽為全球最自由經濟體、並擁有全球頂尖創新集群的香港，年度亞洲創科盛事「EPIC 2025」初創募投比賽正蓄勢待發。今屆賽事以「Take Off」為主題，並選址於前啟德機場跑道，寓意著為全球初創企業鋪設一條騰飛之路。



然而，在這條跑道起飛之後，風景又是如何？兩位上屆參賽者Vincent Choy和Evan Tanotogono如今已在各自的領域中嶄露頭角，這不但印證了EPIC的影響力，更為今屆的參賽者提供了寶貴的啟示：在這條歷史悠久的跑道上，每一次起飛，都預示著無限可能！

EPIC 2025：在歷史跑道上「Take Off」

由香港科技園公司主辦的「國泰及滙豐呈獻 EPIC 2025」已踏入第九屆，是亞洲創科界一年一度的旗艦活動。本屆賽事吸引了全球超過70個經濟體、近1,200隊伍報名申請，高達87%為非本地隊伍，規模堪稱歷年最國際化。比賽除了金融科技外，今年更新增了數碼健康科技和綠色科技兩大組別，緊貼全球發展趨勢。此外，今年的總決賽選址別具心思，將在昔日為啟德機場跑道的啟德郵輪碼頭舉行，並以「Take Off」為主題，寓意創業者需要如同當年的機師一樣，憑藉精湛的技術與過人的膽識，克服重重挑戰，才能成功起飛，衝上雲霄。來自28個經濟體的百強隊伍，將於11月7日總決賽齊集香港，競逐高達 1.05 億美元的創投金額及 24 萬美元現金大獎。

上屆金融科技組別冠軍 從技術導向到信任為本的蛻變

Bizbaz創辦人Vincent Choy作為去年的金融科技組別冠軍，指出EPIC成功幫助初創找到核心價值：「參加EPIC後，團隊意識到公司的核心優勢不僅是信用風險評估的技術，更是透過數據去理解每個人作出各種行為的原因。」這次頓悟，引領Bizbaz實現了重大的業務轉型，從單一的信貸領域，擴展至人力資源、保險，甚至是心理健康的廣闊市場。

Bizbaz是EPIC 2024的金融科技組別冠軍。

另外，Vincent透露EPIC為公司帶來更有實質的商業機遇：「賽後我們深化了與全球頂尖的銀行的合作，並獲介紹至香港和國內多個城市的部門，開拓了大量的合作機會。」他指，公司目前最暢銷的產品，正是在EPIC之後因應業務轉型而生。

對於今屆的參賽者，Vincent的建議是：「不要害怕犯錯，最成功的演說不一定是最完美的，而是最能引起共鳴！」他鼓勵創業者要保持真誠、內容簡潔、避免堆砌技術術語，「最重要的是，要展露你的笑容和個性。投資者和評判不只是投資你的意念，他們也是在投資你身上！」

2024年十二強創業家 在EPIC建構「全球夢想家社群」

Rey.id的聯合創辦人Evan Tanotogono透過科技園公司的Global Connect計劃在香港設立公司，而EPIC正是他實踐創業藍圖的關鍵一步：「EPIC不只是一個競賽，更似是一個社群。」

Rey.id是EPiC 2024的十二強參賽者。

既是科技園公司「環球創業飛躍計劃」的參與公司，在參加EPIC前已在香港成立公司，Evan指EPIC為他的事業打開全新的視野，包括全球的曝光和認可，更幫助他在香港創立第二間公司 Olvo AI。他續指，透過EPIC成功與本地公司Leapstack International達成合作，「目前雙方正共同進行產品開發和市場推廣，致力為亞洲保險業界帶來更智能的健康人工智能解決方案。」

被問到給予今屆參賽者的建議時，Evan同樣強調「真實」之重要性：「不要追求完美，而是要展現真實的一面。一場演說，歸根究底是人與人之間的交流。」他認為，無論台下有多少觀眾，都應該像與朋友分享故事一樣，讓自己的個性、信念和熱情自然流露。他最後提醒道：「你不是在推銷一個產品，而是在傳遞一個信念。」

啟德郵輪碼頭展開終極對決

一百強隊伍於11月初抵港參與一系列決賽週活動，EPIC 2025的氣氛將推至高峰。來自世界各地的入圍者將於11月7日，齊集啟德郵輪碼頭，在這條承載著香港歷史與夢想的跑道上進行終極對決，將競逐高達1.05億美元的創投金額，以及24萬美元的現金大獎。這既是一場龍爭虎鬥的比賽，更是一個全球頂尖創科精英互相交流、尋求合作的國際盛會。究竟誰能在此成功「Take Off」？大家記得密切留意！

