建造業議會築月2025揭幕　零碳天地蛻變　綠色生態教育與創新基地

建造業議會自2018年起舉辦年度業界盛事「築月」，本年度「築月2025」以「綠建未來」為主題，聚焦創新科技、環保建築、安全、及可持續發展的重要性。整項盛事匯聚超過30項精彩活動，包括「零碳未來出行展覽」、「建造創新博覽會2025」、「建造工友節」、「建造業安全文化3.0」、「低碳電影夜」、「零碳小勇士獎章計劃年度頒獎典禮」、「零碳新興運動日」等，旨在透過多元化活動提升公眾對建造業的認識，並推動業界及公眾實踐低碳生活，促進城市可持續發展。



啟動禮今日順利舉行，典禮更邀得零碳天地管理委員會主席符展成先生，聯同兩位前任主席張孝威先生及莊堅烈先生，一同回顧建造業零碳天地（零碳天地）的發展歷程及演變軌跡。他們分享零碳天地如何由初創階段孕育成綠色建築的典範，進而發展至推動業界創新與低碳實踐的平台，再深化至走進社區與校園，蛻變為綠色生態與創新實踐的重要外展教育基地。

符展成先生表示：「零碳天地最初的定位是一個『科學基地』，目的是集中展示當時最尖端的綠色建築技術『共冶一爐』；隨後開始積極提倡綠色建築，並致力加強與市民及業界的聯繫。」發展至今，符展成先生形容零碳天地的角色已昇華為建造業與市民大眾之間的廣泛社群連結，成為一個專注於「可持續發展」與「碳中和」的重要平台。他提到，零碳天地現時每年舉辦超過460場活動，包括業界研討會和資訊交流會等，拉近大眾與專業的距離。

聯合業界領先夥伴 展出先進出行科技

全球新能源汽車及智慧出行技術發展迅速，香港亦正積極推動綠色交通轉型，以配合政府邁向2050年碳中和的長遠目標。作為「築月2025」的焦點活動之一，「零碳未來出行展覽」由零碳天地聯同15個業界領先夥伴舉辦，涵蓋多項先進出行科技，包括由百度Apollo帶來的無人駕駛車、HyHits Tech Hong Kong的氫能無人機，以至杭州雲深處科技及絕影動力的新型機械狗，Tesla亦會展出第二代Optimus。為了讓公眾深入了解未來出行的多元可能性，現場更設有互動遊戲攤位、STEAM趣味工作坊，以及「特務零零『碳』」巨型棋盤打卡專區，讓參加者在輕鬆愉快的氛圍中學習。

「零碳未來出行展覽」即日至11月2日舉行。符展成先生表示，以往的「車展」已革新為「未來出行」展覽，主題從單一的「車」擴展至更廣闊的「生活出行」。展覽內容不僅包括綠色電車和氫能車，更涵蓋了機械狗、機械人，以至低空經濟等前瞻性技術，全面展示未來低碳生活的可能性。

趣味教育桌遊、零碳設計比賽 培育環保新一代

除大型展覽外，零碳天地亦致力於社區教育。「築月」焦點之一的「築樂園3.0」今日正式開幕，其設計靈感源自早前由香港園境師學會，聯同房屋局，建造業議會及零碳天地合辦的「幸福『營造』園境組件設計比賽頒獎典禮」中，由中學及大專院校得獎學生運用「組裝合成」建築法打造的休憩空間。為進一步將環保理念帶入校園，零碳天地今年特別推出全新STEAM教育桌遊「特務零零『碳』」，並首次夥同業界合作，以環保建材概念加深新一代對綠色建築的認識。

從創意到實踐，「築樂園3.0」不但展示了多項綠色建築技術，更讓中學及大專學生把得獎設計，利用「組裝合成」建築法，建造出供市民大眾使用的綠化休憩空間。

桌遊《特務零零碳》以遊戲方式將零碳天地的多元環保理念帶入校園，培育綠色建築新一代。

符展成先生表示：「零碳天地希望把零碳理念由校園帶進社區，讓學生不只學習理念，還有實踐機會。另一方面，零碳天地將透過持續的教育和公眾外展活動，努力創建一個更具活力和互動的平台，啟發下一代跨學科思考及培育未來關鍵技能，共同實現『碳中和』目標。」

為了培育下一代，鼓勵學生積極參與各式各樣減碳活動，認識可持續發展及「碳中和」的重要性，零碳天地於2021年推出「零碳小勇士獎章計劃」，至今已有4500名小勇士加入。早前，零碳天地更舉辦了「零碳小勇士」綠伴同行設計比賽，讓小朋友發揮創意，為「零碳小勇士」增添新成員。大會接獲超過800份作品，頒獎典禮將於2025年11月30日舉行。

零碳未來出行展覽

日期：2025年10月31日至11月2日 (星期五至日)

時間：12:00nn – 6:00pm

地點：建造業零碳天地（九龍灣常悅道8號）

如欲了解更多「築月2025」資訊，請瀏覽：https://go.cic.hk/CM2025_ Tchi

