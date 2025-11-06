全運會｜周大福啟德2米高巨型獎牌打卡位！免費玩劍擊/攞紀念品

全運會即將開幕，想感受第十五屆全國運動會的熾熱氣氛？作為十五運會在珠寶業界唯一的官方贊助企業，周大福珠寶由即日至11月21日就在新商場啟德零售館2設立期間限定Pop-up，不但有超巨型獎牌畀你瘋狂打卡，更有免費的高科技劍擊遊戲任你玩。想感受運動狂熱？即刻帶大家去現場睇下有咩玩！



焦點一：必影！2米高巨型獎牌空降中庭

一踏入啟德零售館2的地下中庭，必定會被場內熱血的「周大福紅」所吸引。整個展示區最矚目的，絕對是聳立在中央、高達2米的巨型獎牌打卡裝置！獎牌設計精緻，金光閃閃，訪客可以近距離欣賞其匠心工藝，感受勝利的榮耀，絕對是必影的打卡位！

焦點二：必玩！互動擊劍遊戲

場內最受歡迎的互動體驗區，必定是「互動擊劍遊戲區」。這裡引入高科技元素，設有大型顯示屏，讓大家可以化身劍擊手，體驗虛擬擊劍對決的緊張刺激。不論大人或小朋友，只要完成遊戲，更可以即時到同層的周大福門市，免費換領全運會主題的印水貼紙乙張，極具紀念價值！

焦點三：必擺Pose！時尚網球體驗區

想影一輯動感十足的靚相？就要到另一邊的「網球體驗區」。這裡以網球拍與網球道具，造出一個時尚感十足的拍照熱點，讓大家可以擺出最有活力的姿勢，selfie一番！

打卡後必逛！同層周大福全新分店同步開幕

大家在展示區瘋狂打卡、玩完互動遊戲後，記得不要馬上離開！因為在同一層，周大福的全新分店亦已同步開幕。大家可以順道逛逛，欣賞周大福 x 全運會系列，將這份由體育盛事帶來的閃爍與喜悅，以另一種形式收藏起來。一次過體驗全運會的熱情與周大福的匠心工藝，絕對是今期啟德必到的行程！

想率先感受全運會的熱烈氣氛，兼免費玩遊戲、影靚相、攞紀念品？就要記下以下活動詳情了！

日期： 即日至11月21日

時間：12pm - 8pm

地點： 香港啟德承啟道38號 啟德零售館2 地下中庭

費用： 免費開放

特別活動： 於「互動擊劍遊戲區」完成遊戲，即可到同層周大福門市換領全運會主題印水貼紙乙張。

（資料及相片由客戶提供）