華為首辦科大公開課 推廣HarmonyOS創新技術聚焦數碼人才培育工作

「十五五」規劃重點提到香港要發展成為國際創科中心，要達成目標不止要投入資金，更重要是從教育着手，持續培育本地的數碼人才。華為早前率先在香港科技大學舉辦了首場「鴻蒙生態高校公開課」，一方便展示HarmonyOS的核心技術，同時以革命性的開發模式為學生降低開發門檻和成本。



華為今次與科大合作以「鴻蒙生態・智聯未來」為主題，在10月28日開辦講課，吸引約數名學生參與。機構透過深入淺出的講解，詳細介紹了其自行開發的HarmonyOS（華為終端鴻蒙智慧型裝置作業系統軟體）核心技術，包括分布式架構和創新的「元服務」（Quick App）開發模式。

「鴻蒙生態高校公開課」吸引約數名香港科大學生參與。

技術案例助年輕開發者節省成本

四小時的公開課中，華為資深技術專家透過理論與實際案例，向學生展示「一次開發、多端部署」的優勢，即只需要開發一套應用程式或軟件，便可應用在手機、平板、智能家居等不同裝置上，大大節省開發成本。在智慧出行、健康管理及智能家居等香港市民關注的需要上，提供切實的對應方案。

專家與學生分享鴻蒙生態系統的特色。

課堂上學生都積極提問有有關ArkTS語言及App上架流程，把握機會與專家交流。一名計算機科學系學生表示：「這堂課讓我對HarmonyOS的分布式能力有了全新認識，我們正考慮開發一款基於鴻蒙的跨設備課堂協作應用程式，希望進一步提升校園裡的學習效率。」另一位工程系學生則認為鴻蒙系統能讓創意快速轉化為產品，為青年開發者創造了區域科技發展的機遇。

學生把握機會向華為的專家提問。

為長遠合作鋪路 培育本地數碼生態

華為強調，此次科大公開課是「鴻蒙生態・智聯未來」系列活動的第一站。未來將繼續尋求與香港各大專院校合作，舉辦技術分享活動、訓練營和創新競賽等，為年輕開發者提供學習與實踐的平台，同時在本地培養具有實戰能力的鴻蒙開發人才。

隨着「十五五」規劃公布，香港政府肯定會將創科目標融入各項政策中，這類校企合作的計劃不僅為年輕一代打開通向智能世代的路徑，也能為數碼經濟注入活力，給城市培育更多數碼人才。

（資料與相片由客戶提供）