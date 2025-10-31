貿發局秋季兩燈展及環保博覽　吸引約6.2萬名買家參觀

貿發局主辦的香港國際秋季燈飾展、香港國際戶外及科技照明博覽，以及貿發局聯同法蘭克福展覽（香港）公司合辦的國際環保博覽結束。貿發局指，三個展覽合共吸引來自141個國家及地區約62,000名買家入場參觀採購。



貿發局副總裁古靜敏表示香港以外的買家主要來自中國內地、台灣、印度、韓國、美國，以及東盟國家包括馬來西亞、菲律賓及泰國等 ，證明三展作為全球照明產品及環保業界樞紐的吸引力，發揮香港國際商貿中心及出海平台優勢。



在秋燈展和戶外及科技照明博覽舉行期間，大會委託獨立調查機構訪問逾730名展商及買家。調查結果顯示，業界對前景保持樂觀，有61%受訪者預期未來12至24個月整體銷售額會有增長，而37%受訪者則預期整體銷售額會持平 。目標銷售市場中，他們主要看好東盟國家（71%）、印度（70%）及中東（70%）。

挑戰方面，受訪者認為今年經營上最大三個挑戰分別為環球經濟波動（65%）、通貨膨脹導致成本上升（42%）及保護主義貿易政策，如出口管制、關稅、制裁（35%）。面對美國關稅，54%受訪者認為對公司採購及銷售策略沒有或產生輕微影響，認為有重大影響則有16%。

國際環保博覽方面，今屆博覽以「綠色科技 引領零碳未來」為主題，聚焦展示循環經濟及廢物處理、綠色及智慧出行、以及ESG相關服務三大領域最新成果。有中國內地環保企業認為國際環保博覽是內地綠色企業的「出海」平台，捕捉中東及東南亞等地的商機。