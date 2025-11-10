中電全方位保供電為全運護航 支持使用零碳電力 貫徹「綠色全運」

粵港澳全運會剛剛開鑼，香港會於6個場地舉辦8項競賽項目。為確保全運會香港賽區賽事能順利進行，作為香港主要的電力公司，中電早已制定全面及周詳的供電安排，並配合政府各部門進行緊急應變演練，全力確保供電範圍內各個比賽場館的供電安全及穩定。除了全方位保供電外，中電亦會透過購買其可再生能源證書，支持全運會香港賽區所有比賽場地及營運設施使用零碳電力，協力打造「綠色全運」。



國家級體育盛事第十五屆全國運動會（全運會）和全國第十二屆殘疾人運動會暨第九屆特殊奧林匹克運動會（殘特奧會）於11月及12月舉行，並首次由粵港澳三地共同承辦。香港作為主場之一，過去一年已先後完成8個項目及兩項跨境賽事的測試賽，亦完成保齡球群眾項目及殘特奧會輪椅舞蹈大眾項目。

中電控股首席執行官蔣東強先生擔任全運會火炬手，在中電啟德新總部前方進行火炬傳遞。

特設專責小組 做好供電安排

中華電力有限公司（中電）作為香港主要的電力公司，服務香港近125年，由本地發電、輸配電及客戶服務，為香港超過八成人口提供一條龍穩定可靠的電力，範圍包括九龍、新界及大部分離島地區，供電可靠度維持99.999%世界級水平。為配合國家級體育盛事「不容有失」，中電特別成立專責工作小組，從供電安排、電力設備維護及電網加固等方面進行全面檢視，積極配合政府做好危機應變，並已制定全面及周詳的電力方案及緊急事故應變措施，全方位確保比賽場地的供電穩定可靠。

中電系統控制中心24小時全天候運作，全力維持全運會期間的供電安全及穩定。

以設備維護為例，中電已檢視所有位於其供電範圍內比賽場館的供電安排，包括供電設備、供電網絡的電訊設備和系統的運作及維護計劃，確保相關供電設備和系統處於最佳狀態。今年中，中電亦聯同有關政府部門，為香港單車館及荃灣體育館兩個比賽場地，進行電壓驟降測試，評估其電壓驟降的過渡能力。中電更根據測試及評估結果，為場館提供電力質量諮詢服務，建議提升電力質量的改善方案。同時，中電更為比賽場地擬備供電網絡加固及相關工程計劃，進一步提升電網穩定性。

進行實地演練 提升應變力

緊急應變方面，中電配合政府、各持份者及場館等相關單位進行不同實地演練，模擬各種可能發生的緊急事故，以進一步加強應變能力。在演練過程中，中電派出工程人員帶同臨時供電設備到場支援，並安排流動發電機進行緊急復電，模擬為比賽場地提供臨時電力的具體安排。

中電電力質量小組於比賽場館進行模擬電壓驟降測試。

早前舉行的多個全運會測試賽項目，中電亦與各有關測試賽場地及技術人員保持緊密溝通及協調，優化相應措施，為全運會賽事做好充足準備。在賽事進行期間，中電的工程人員將實時監控供電設備的運行狀態，全力維持賽事期間的供電安全及穩定，協助香港賽區賽事順利進行。

中電贊助可再生能源證書 推動社區參與

為貫徹「綠色全運」理念，並支持及贊助香港賽區籌辦賽事，中電已公佈將透過購買其可再生能源證書，支持全運會和殘特奧會在香港所有比賽場地及營運設施，包括主媒體中心、交通統籌指揮中心及售票中心等，使用零碳電力，以響應可持續發展的理念，同時展示中電在環境保護及企業責任方面的承諾。

透過贊助可再生能源證書，中電支持香港所有比賽場地及營運設施使用零碳電力，貫徹「綠色全運」理念。

除了發揮電能專業，中電亦推出多項措施，透過電力支援及社區參與，支持國家大型體育盛事，並推動香港體育發展（見附表）。

全運會和殘特奧會進行期間，中電將繼續進行全方位支援，除了保障供電穩定，更全力推動社區參與、環保減碳、關愛社群，以及可持續發展等多方面的工作。中電期望能透過全方位的參與，為香港賽區主場注入強大動能，同時為市民帶來更多正能量，照亮每一份努力與夢想。

中電總裁羅嘉進先生透過短片，為全運會健兒打氣。

中電企業發展總裁莊偉茵女士出席全運會宣傳活動，身體力行支持全運會盛事。

