厭倦公式化紐西蘭行程？三大主題路線為你度身訂造一趟靈魂之旅

當旅行不再只是走馬看花式「打卡」，而是一場尋找自我的探索，你又會如何選擇目的地？被譽為「人間最後淨土」的紐西蘭，正好為你提供不同答案。今次一於解構三條為不同心境而設的主題路線，無論你是想喚醒沉睡已久的冒險基因、渴望於山海間尋回平靜，或是希望創造高質的親子時光，總有一條路線能夠通往你心底最深處的渴望。



路線一：心跳回憶製造所 專為冒險家而設

路線二：治癒系山海之旅 與自然深度對話

路線三：大手牽小手 探索奇幻國度

路線一：心跳回憶製造所 專為冒險家而設



此路線適合並不安於現狀之人，因為這類型的人心裡總有一團火，渴望用腎上腺素為平淡生活重新上色。

旅程由充滿蘇格蘭風情嘅但尼丁（Dunedin）拉開帷幕，先去紐西蘭唯一的城堡「拉納克城堡（Larnach Castle）」感受貴族氣息，再於黃昏時分去岸邊，靜候全球最細的小藍企鵝搖搖晃晃地歸巢，場面可愛又治癒！

然後再到有「極限活動發源地」之稱的皇后鎮（Queenstown），以及旁邊靜謐的瓦納卡（Wanaka），一次過完成動、靜行程。「靜」你可以登上百年歷史的TSS厄恩斯勞號蒸汽船，在清澈的瓦卡蒂普湖上感受時光倒流；「動」則可以讓你釋放自我，站在瓦納卡的跳傘機艙門邊縱身一躍，感受萬呎高空的終極自由。最後，搭上皇后鎮的空中纜車，再換上天際雪橇（Luge）由山頂飛馳而下，為此站畫上完美的感嘆號。

在「極限活動發源地」之稱的皇后鎮（Queenstown），以及旁邊靜謐的瓦納卡（Wanaka），讓你一次過完成動、靜行程！

經歷完一連串心跳加速後，風景如畫的箭鎮（Arrowtown）便是最佳的沉澱之地。尤其是秋天，小鎮被金黃色的落葉覆蓋，隨便一間咖啡店或古董舖都充滿著電影感。在此地放慢腳步，回味旅途的點滴，感受刺激過後的一份恬靜。

路線二：治癒系山海之旅 與自然深度對話

如果你覺得生活節奏快到令你喘不過氣，渴望一場可以「躺平」、無需追趕行程的旅行，此路線便是為你而設。

有「花園城市」美譽的基督城（Christchurch）是今趟慢活之旅的起點，坐上充滿英倫風情的平底船，在雅芳河（Avon River）順流而下，欣賞兩岸垂柳和古典建築。再搭上有軌電車穿梭市區，或者坐上空中纜車，從高處靜靜欣賞平原上的光影變化，將緊繃神經徹底放鬆。

下一站是山海交匯的小鎮凱庫拉（Kaikoura），你可以選擇搭乘觀光飛機，從空中俯瞰鯨魚躍出海面的震撼一刻，亦可以划著獨木舟，近距離與在岸邊曬太陽的野生毛皮海豹打招呼，更可以於原始森林間玩飛索，化身飛鳥，感受風由耳邊穿過的自由。

在山海交匯的小鎮凱庫拉（Kaikoura），你有機會近距離與在岸邊曬太陽的野生毛皮海豹打招呼！

抵達蒂卡普（Tekapo）後，焦點莫過於著名的「黑暗天空保護區」璀璨星空，當夜幕降臨，參加專業的觀星團，透過天文望遠鏡窺探宇宙嘅的邃，聽著關於星座嘅古老傳說。在寂靜曠野之中，銀河在你眼前緩緩流淌，這種無言的感動足以銘記一生。

旅程的高潮無是親身面對紐西蘭最高峰「庫克山（Mount Cook）」，踏上胡克山谷步道（Hooker Valley Track），白雪皚皚的山峰與壯麗的冰川就在眼前，讓你親身體會人類在大自然面前的渺小與敬畏。你甚至可以乘坐直升機從空中俯瞰，雲海纏繞山脊，整個冰雪世界盡收眼底，畫面極其震撼。

路線三：大手牽小手 探索奇幻國度

最後一條路線的主角，不是大人，亦非小朋友，而是「我們」。這不是一場單向的「帶小朋友遊玩」，而係一場同步的探索。在電影場景、文化遺產與可愛動物之間，大人尋找童心，小朋友大開眼界，創造出屬於一家人的共同語言。

旅程由北島開始，第一站率先走進位於羅托魯瓦（Rotorua）的幻想世界，在懷卡托的哈比人村（Hobbiton™），全家齊齊化身哈比人，於電影《魔戒》的真實場景中打卡探險。去到威靈頓則可以探訪世界頂級的維塔工作室（Wētā Workshop），近距離接觸電影特效道具，感受造夢者的無限創意，然後可以到紐西蘭國家博物館蒂帕帕（Te Papa），用有趣方式了解紐西蘭的歷史寶藏；或到訪羅托魯瓦的蒂普亞（Te Puia）毛利文化村，親眼見證間歇泉噴發的奇景，欣賞精湛的傳統雕刻工藝。

在懷卡托的哈比人村（Hobbiton™），全家齊齊化身哈比人，於電影《魔戒》的真實場景中打卡探險！

在羅托魯瓦，大自然便是最好玩的遊樂場！全家可以一齊坐天際纜車（Skyline Rotorua Gondola ）登山，亦可漫步於紅木森林的樹頂步道（Redwood Treetop Walk），在離地數十米的吊橋上呼吸最新鮮的空氣。之後去到懷托摩（Waitomo），坐著小船進入漆黑的螢火蟲洞，當抬頭見到滿天藍色「銀河」時，小朋友的驚嘆聲正是最好的回報。

在羅托魯瓦，全家可以一齊坐天際纜車（Skyline Rotorua Gondola ）登山！

這趟旅程更有機會識到不少「新朋友」，在羅托魯瓦愛歌頓農莊（Agrodome），小朋友可以親手餵羊仔飲奶；於威靈頓附近的西蘭蒂亞（Zealandia）生態保護區，則可以尋找紐西蘭國寶奇異鳥（kiwibird）的蹤影；坐越野車去海岸邊，更有機會與野生毛皮海豹隔窗對望，這些與大自然的親密接觸，將會成為你與小朋友最珍貴的童年回憶。

