街市商場大變身　升級社區新地標

市民大眾對生活品質的追求不斷提升，無論是到街市買餸、假日陪伴孩子放電，還是與親友共聚用餐，大家都希望在日常中享受更多細節與溫度。昔日只求實用的空間設施，早已難以滿足今時今日大眾對舒適、便利與體驗並重的期望。



以街市為例，20年前它也許是「逼不得已」的生活場景， 悶熱、擠迫、濕滑。然而，今天很多街市已煥然一新，冷氣開放、乾爽整潔。「買餸」不再是例行公事，而是一種生活樂趣。

自2010年起，領展率先活化旗下鮮活街市，以大埔大元街市及橫頭磡樂富街市為首批試點，至今已完成52個街市翻新工程。領展參考世界各地街市的設計靈感，如法國街市以紅光令肉類看起來更鮮嫩、巴塞隆拿街市則講求動線與美感，再加上本地社群的設想，讓每個街市既保留熟悉的街坊情味，又融入現代設計元素。從紅光燈罩到LED照明，從濕滑地面到防滑地磚，從現金交易到電子支付，全面提升衛生、便利與美感。

如今，街市不僅外觀煥新，亦加入拍照打卡的元素，父母亦可帶著孩子一同買餸、體驗生活，讓舊日濕滑雜亂的場景，升級成為親子共融的生活空間。

街市的轉變，只是領展推動社區升級的一部分。迄今，領展已在香港完成超過100個零售資產提升項目，涵蓋物業規劃、室內間隔改裝、設施增設及設計改善，並同步調整商戶組合、加強顧客服務，務求吸引居民留區消費，同時招徠跨區客群。翻新亦貫徹「社區營造」（placemaking）理念，因地制宜，從居民的實際需要出發，提升空間與人之間的連結與歸屬感，讓商業與民生相互促進。

以慈雲山中心為例，早前擴建了商場戶外空間「歷奇樂園」。這個橫跨兩層、逾34,000平方呎的空間，是九龍區首個設有飛天滑水梯及嬉水池的水上樂園。樂園融入迷彩地板籃球場、空中花園、蝴蝶園及露天廣場，為區內青少年提供全新活動空間，一洗慈雲山「老舊區」的形象。

秀茂坪商場的翻新工程亦充分展現領展的「以人為本」。商場三樓重新規劃後，增設 12,000平方呎戶外「幾何動樂園」，當中設有2.5米高巨型大象滑梯，讓小朋友盡情放電。相連的室內空間則改建為充滿活力的餐飲區，新增多間根據居民意見精心挑選的餐廳，採用落地玻璃窗及直通戶外樂園的設計，家長們能休閒用餐之餘，也可同時看顧孩子。商場亦融入可持續發展理念，引入能源管理系統及節能設施，滿足新一代對環保的要求

隨着市民與寵物生活模式的轉變，領展亦推出寵物友善措施，將大元商場一樓面積達66,000平方呎的平台大翻新，改造成「Play Eat Tai Yuen – P.E.T.」，融合玩樂、休憩和飲食三大元素，讓「主子」與「奴才」共享天倫之樂，吸引不同年齡層市民打卡消費，為元洲仔增添活力。

領展將大元商場的公共空間營造為親子與寵物共享的社區設施，並注入藝術及玩樂元素，成為一家大小「打卡」消遣、人寵共融的好去處。

領展旗下的運動設施也在社區生活中發揮了重要作用，全港約有80個地點提供120個籃球場、足球場及多用途球場。部分球場更連接商場，經翻新後加入鮮明色彩設計與打卡牆，讓這些空間不僅是運動場所，更成為具特色的社區聚腳點。

領展邀請本地插畫師陳嘉豪為太和商場創作20多幅以環保及可持續發展為主題的手繪插畫。

部分領展籃球場經翻新後加入鮮明色彩設計與打卡牆，讓這些空間不僅是運動場所，更成為具特色的社區聚腳點。

資產提升及優化的工程絕非一蹴而就。領展會持續關注社群期望，定期檢視規劃，保持商場的長期活力與成功。唯有緊貼市民的需要，讓商戶安心經營，才能打造充滿朝氣的社區，這也是領展一直肩負的社會責任。展望未來，領展將繼續善用資產優化的力量，讓每一個人都能在社區中找到屬於自己的美好。

