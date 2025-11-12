零售奧斯卡四十不惑 創新求變迎接轉型

由香港零售管理協會舉辦、被譽為零售業「奧斯卡」的「2025 傑出服務獎」於11月4日 (星期二) 假尖沙咀龍堡國際胡應湘宴舉行結果發佈會。協會成立以來， 一直致力提升業界服務質素，並早於 1986 年開始舉辦「傑出服務獎」，今年踏入第40屆，大會以「傑出服務40年 創新零售邁向前」為主題，在表揚優秀前線員工的同時，更凸顯以創新推動零售業進步的決心。



零售「直播王」獎項競爭激烈

今屆服務奬共吸引447名零售精英參與競逐80個獎項，涵蓋便利店 、超級市場、商場 、物業管理、快餐店及餐廳、電訊、鐘錶及珠寶等範疇。「直播帶貨」是近年內地最受歡迎的營銷方式之一，目前已成為本港零售業的新趨勢。大會去年增設的「零售直播王大獎」今年競爭尤為激烈，各品牌的參賽短片合共逾130條。

為了協助零售商發掘及表揚業界的直播人才，該獎項今年細分「直播新秀」與「直播達人」兩個組別：前者為剛接觸直播銷售的品牌而設，後者則開放予已有直播經驗的品牌參與。此外，大會今年亦增設 「最具創意隊伍獎」，表揚於小組面試創意環節表現突出的隊伍。

委任零售大使 拍片向「前線英雄」致敬

在發佈會上，大會委任了逾250名服務表現傑出的前線人員為「零售大使」。他們在協會董事會成員麥瑞琼、余鵬春、馬景煊等業界領袖，以及逾千名同業的見證下宣誓，承諾致力提供優質服務，並將自身經驗傳承予年青一代。為慶祝「傑出服務獎」踏入第40週年，大會更首度與大學合作，將真實的顧客服務故事拍成短片，向這群默默耕耘的「前線英雄」致敬。

2025得獎者名單

零售市場止跌回穩

本港零售業復甦持續，零售銷貨價值連升5個月，9月的零售業總銷貨價值的臨時估計為313億元，按年上升5.9%，是近兩年來最大升幅，大部分主要零售商類別均錄得不同程度的銷售升幅。

香港零售管理協會副主席譚錦儀在致辭時表示，期望未來「傑出服務獎」不僅持續表揚卓越服務，更能夠啟發業界不斷創新，促進同業之間的交流合作。

面對港人及旅客消費模式的轉變，業界必須積極求變，「新零售必須擁抱AI人工智能、創新科技，重視消費體驗，並抓緊香港在盛事、低空經濟，以至銀髮經濟等不同範疇的發展機遇，為香港零售突破局限、揭開新篇」。協會期望與零售業界緊密合作，致力提升服務質素，並推動行業持續創新發展。