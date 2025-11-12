XTransfer夥浦發、永豐 攻中小企跨境支付X-Net AI風控解匯款難題

全球領先的B2B跨境貿易支付平台XTransfer，於上周舉行的「香港金融科技周2025」上動作頻頻，繼早前發布業界首份《全球B2B貿易結算網絡與風險控制平台白皮書》（下稱「X-Net白皮書」），再先後宣布與浦發銀行香港分行及永豐銀行香港分行達成戰略合作。XTransfer創始人兼首席執行官鄧國標表示，此舉旨在邀請全球更多銀行加入其X-Net網絡，共同建構新一代的全球貿易反洗錢基礎設施，解決中小微企業（SMEs）在全球貿易結算中長期面對的「黑市」、「地下錢莊」等高風險痛點。



夥拍兩大銀行 拓本地貨幣結算

在「香港金融科技周」上，XTransfer分別與浦發銀行香港分行及永豐銀行香港分行簽署了合作備忘錄。與永豐銀行的合作，將聚焦為中小企提供「本地貨幣帳戶」服務。鄧國標解釋，這項服務旨在利用永豐銀行在台灣及東南亞地區的優勢，讓客戶可直接收取當地幣種款項，避免中間行強制換匯造成的損失。他舉例：「以前越南賣家賣貨到台灣，新台幣需先換成美金，經紐約清算行，再換成越南盾。現在透過合作，越南客戶可直接收新台幣，一次性換成越南盾，錢甚至不需要再繞道紐約清算行。」他指，新服務最快可做到即時到賬，大幅節省時間與手續費，並避免了傳統匯款中因「調單」審核導致資金卡住一、兩個月的風險。

至於與浦發銀行香港分行的合作，則是繼今年8月與上海分行簽約後的進一步深化。雙方將圍繞資金收付款、交易處理、資金管理等核心能力，共同為XTransfer全球逾70萬家客戶構建更安全便捷的全球收付與資金管理服務，支持企業於全球合規經營及拓展。

XTransfer創始人兼首席執行官鄧國標表示，X-Net旨在邀請全球銀行加入，共同建構AI驅動的新一代反洗錢基礎設施，以解決中小企跨境結算痛點。

發布X-Net白皮書 AI驅動反洗錢新基建

XTransfer本周亦公布了業界首份X-Net白皮書。白皮書指出，中小企佔全球企業總數約九成，但長期面臨跨境支付流程繁瑣、成本高昂及合規要求高等痛點，很多企業無奈下只能選擇「地下錢莊」等非法渠道，面臨資金凍結的巨大風險。

鄧國標強調，X-Net不僅是連接全球銀行的多幣種結算網絡，其更重要的核心是建構一個「全球貿易資金結算領域新的反洗錢基礎設施」。他指出X-Net有兩大基石：

全流程API自動化：XTransfer要求所有加入X-Net的合作銀行，必須實現全流程API自動交付，不僅包括入賬、付款等正向流程，更包括退款、調單等逆向流程的自動化。

AI驅動的智能風控：這是XTransfer最大的特色。系統將所有相關文件數字化，利用AI將非結構化數據轉為結構化數據，實現風控審核的自動化。鄧國標稱：「這能確保極高的審核準確率、極低的成本，以及極佳的用戶體驗，因為客戶不會老是覺得被打擾。」

他續指，X-Net的AI風險管理系統在過去12個月內，已為7,445家企業識別出10,027宗潛在高風險交易，成功避免約4.73億美元的潛在損失。該網絡未來亦將支援穩定幣等新型結算方式。

拆解「90%價值讓利」靠規模效應創三贏

對於X-Net白皮書中提到「90%價值讓渡給中小微企業」的定價原則，鄧國標坦言，這是一個「薄利多銷」的策略。他解釋，B2B跨境支付市場潛力巨大，XTransfer希望透過低手續費吸引海量客戶使用，將「餅做大」。「當規模做得非常大之後，即使乘以一個非常小的費率，最終的絕對金額是足夠的。」鄧國標續說，「這能支撐XTransfer的發展，也能讓我們所有的金融合作夥伴收回投入成本，實現客戶、XTransfer及X-Net參與機構的『三贏』局面。」

瞄準亞非拉藍海 稱最大對手非同行

鄧國標透露，XTransfer在亞洲、非洲和拉丁美洲的收款業務增長強勁，尤其非洲今年1-10月同比增長超過300%。他歸因於兩大因素：一是宏觀上中國對發展中國家的出口增速遠高於發達國家；二是XTransfer的產品正好解決了出口企業從這些地區「安全、方便地把錢收回來」的最大痛點，提供了「黑市」以外的安全合規選擇，因此成為「爆款」產品。

他強調，XTransfer目前處於行業領先水平，而最大的競爭對手並非其他支付機構，而是「現金和錢莊」。他認為這是一個巨大的藍海市場。XTransfer的優勢在於已建立的規模效應和正向反饋循環：「客戶愈多，數據愈多；數據愈多，風控就愈好，客戶體驗也愈舒服；這就吸引愈多的銀行加入X-Net，提供更多功能，從而吸引更多客戶使用。」

鄧國標表示，XTransfer的使命是攜手全球金融夥伴，共同建設安全可信的金融基礎設施，讓全球中小微企業都能享受到與大型跨國集團同等水平的跨境金融服務 。

(資料及相片由客戶提供)