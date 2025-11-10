EPIC 2025啟德領航 逾千海外申請破紀錄 優勝初創藉香港進軍亞洲

上周五（7日），由香港科技園公司主辦的年度創科盛事「EPIC 2025」已圓滿結束。這場亞洲旗艦級賽事今年首次移師啟德郵輪碼頭，吸引全球逾70個經濟體、超過1,200份申請。最終由來自新加坡的NEU Battery Materials奪得總冠軍。



陳茂波司長認為EPIC已成為全球創新者分享創意與抱負的重要舞台。

EPIC為全球夢想家創造舞台

香港特別行政區財政司司長陳茂波在活動上表示，EPIC已成為一個具代表性的全球創新盛會。他指出：「EPIC不僅在於選出優勝者，而是為創新者與夢想家創造一個舞台，讓他們分享創意、一展抱負，與對未來的展望。」

查毅超博士指科技園公司正積極將香港的「連繫優勢」轉化為發展動力，協助初創連接國際機遇。

科技園公司主席查毅超博士亦強調，在這個講求全球融合的時代，科技園公司積極將香港的「連繫優勢」轉化為推動發展的力量。他認為EPIC正好印證了這一點：「讓初創企業連接新興市場商機、合作夥伴及投資者，以及國際創科生態圈的各種機遇。」

科技園公司行政總裁黃秉修（右）與科技園公司首席市務總監陳漢欣（左）於EPIC 2025上分享最新成就和動向，以及EPIC多年來的旅程。

舊機場跑道寓意「大膽起飛」

是次賽事選址曾是香港國際機場跑道的啟德郵輪碼頭，寓意深遠。科技園公司行政總裁黃秉修分享，這裡象徵着香港擁有實現「雄心壯志」及創造非凡的能力。他指出，今屆有超過八成申請來自海外，這不僅是數字增長，更是對香港作為全球創科樞紐投下的信心一票。

科技園公司首席市務總監陳漢欣補充，這條跑道曾是全球最考驗技術的降落點之一，正如創業家需具備同樣勇氣。他強調，「真正的魔法」早於決賽前一星期的「EPIC Week」已經開始，百強選手透過一系列沉浸式活動，包括參觀科學園及大灣區考察，深度連結本地創科生態。

來自新加坡NEU Battery Materials的Bryan Oh憑鋰電池回收技術奪冠，他笑言賽後將保持「一切如常」，繼續專注擴充業務。

總冠軍新加坡NEU專注電池回收

憑藉鋰電池電化學回收技術奪得總冠軍及綠色科技大獎的新加坡初創NEU Battery Materials，其行政總裁Bryan Oh獲獎後分享，公司將繼續專注研發，及指出公司的名稱寓意「Never Ending Use」，致力以更環保低成本的方式回收電動車所用的磷酸鐵鋰電池，目標邁向一億美元營收里程碑。

加拿大KA Imaging Inc的Amol S. Karnick透露，其獲獎的「光譜X光」技術已成功引入香港的私家醫院使用。

得獎者看好香港 連接大灣區的絕佳跳板

數碼健康科技組別冠軍、來自加拿大的KA Imaging Inc，其代表Amol S. Karnick介紹公司獨創的「光譜X光」技術。該技術能像人眼分辨顏色一樣，將X光分離成不同能量，從而更精準地辨識軟組織和骨骼，有助於早期發現心血管鈣化、肺癌及肺炎等疾病，減低醫療成本。他表示，透過EPIC的網絡，公司已成功獲得本地投資者支持，其系統更已率先引入香港一間醫院使用。

新加坡Belli的Jayen Liu希望藉EPIC，與更多本地航空公司合作，解決機艙腹地閒置空間的問題。

金融科技組別冠軍、來自新加坡的Belli則由Jayen Liu創立。他發現客機貨艙有高達85%的空間常被閒置，而電商（如淘寶、Temu）需求卻日益增長，遂開發航空貨運軟件解決此「痛點」。

（資料與相片由客戶提供）