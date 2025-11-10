內地漢求見李嘉誠不遂 長江中心襲保安淋紅油 認罪判囚14周
內地無業漢早前到中環長江集團中心求見香港首富李嘉誠不遂，涉襲擊一名保安員及和在大堂淋紅油案，今（10日）在東區裁判法院再提訊，無業漢認刑事毀壞和普通襲擊兩罪，裁判官高偉雄指，被告的行為嚴重，造成公司損失，在考慮各項因素後，判被告兩罪囚14星期。
長江中心的長實附屬公司上周五(7日)亦入稟高等法院，申請禁制令，禁止該內地漢在長江中心大叫或作破壞行為，並就其滋擾行為的損失要求賠償。
被告陳潮南（49歲，無業），被控1項刑事毀壞及1項普通襲擊，指他於2025年11月4日，在香港中環皇后大道中2號長江集團中心地下高層大堂，無合法辯解而損壞屬於長江集團中心物業管理有限公司的大堂的牆壁，意圖損壞該財產或罔顧該財產是否會被損壞；及襲擊羅偉賢。
被告求見管理層被拒取出3罐紅油
案情指，被告當日到長江集團中心的大堂，要求與管理層見面，被接待員拒絕，被告無法進入電梯大堂，心生不滿，便從環保袋取出3罐紅油，將其砸向電梯大堂，其後有人報警。
勒住保安員頸部
警方到達前，被告被保安攔截，他突然情緒激動，上前勒住一名保安員的頸部，令該保安的頸部受傷。被告其後被制服及當場被捕，他被送往瑪麗醫院治理，警誡下保持緘默。
長實附屬公司申請禁制令
此外，負責管理長江中心的長實附屬公司Turbo Top Limited，上週五(7日)亦入稟高等法院，申請禁制令。
原告Turbo Top Limited要求法庭頒令，禁制被告陳潮南在未獲原告授權下，進入和佔用長江中心，或在該處停留。原告亦要求法庭頒令，禁制陳在長江中心大叫、叫口號，或破壞長江中心，以妨礙原告使用長江中心。此外，原告亦要求被告就該些侵佔和滋擾行為，作出賠償。
案件編號：ESCC2850/2025、HCA2083/2025
