《明報》母企世界華文媒體榮譽主席張曉卿辭世　享年91歲

世界華文媒體旗下傳媒《明報》及《星洲網》今日（11日）下午公布，該集團榮譽主席、常青集團執行主席張曉卿今早11時辭世，享壽積閏95歲（實齡91歲）。



世界華文媒體旗下傳媒《明報》及《星洲網》今日（11日）下午公布，該集團榮譽主席、常青集團執行主席張曉卿今早辭世。（資料圖片）

為馬來西亞丹斯里拿督 1975年創立常青有限公司

張曉卿為馬來西亞丹斯里拿督，1975年創立常青有限公司，其後發展為當地其中一間最大型多元化綜合企業常青集團。該集團在全球從事林業、棕櫚種植業、石油和天然氣業務、信息通訊技術業務、酒店服務業、製造業及其他投資。

持有多間馬來西亞媒體 1995年購入《明報》出任董事會主席

張曉卿持有多間馬來西亞的媒體，其掌管的常青集團擁有當地多家主要中文報紙，包括《星洲日報》、《光明日報》等。1995年，張曉卿購入明報企業控制性股權，並出任該報董事會主席。其控股的星洲媒體在2008年初，與明報媒體與南洋報業合併為世界華文媒體。他亦是在巴布亞新畿內亞出版的英文報章《The National》之創辦人。

2019年因健康原因辭任世界華文媒體非執行董事

世界華文媒體及旗下的萬華媒體2019年2月底公布，張曉卿因健康原因辭任公司非執行董事，自2019年4月1日起生效。為表彰他對集團作出的貢獻，董事局向其頒授「榮譽主席」之職銜。