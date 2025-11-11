屯門小學發聲明批評有人造謠發生風化案　涉事男教師已報警備案

有網民星期日（9日）在社交平台Threads發文，聲稱在今年10月中，屯門有小學男教師遭同性同事強姦，並指名道姓。校方今日（11日）發聲明回應，批評為惡意誹謗、內容純屬捏造，嚴重損害校方校譽及教職員之專業形象，已啟動法律程序，相關教師亦已報警備案，呼籲提供造謠者資料。《香港01》正向警方查詢。



該校在Facebook發出聲明回應，校方批評Threads帖文內容是「嚴重不實言論」，指控為惡意誹謗、內容純屬捏造。

校方表示，不實言論已嚴重損害校譽及教職員之專業形象，重申學校一向秉持最高標準的教育理念全力。為正視聽，校方已啟動法律程序，相關的教職員也主動到警局備案，以追究造謠者的法律責任。

聲明呼籲任何掌握造謠者身份或造謠事件內情人士提供資料，以便校方採取行動。

有人星期日（9日）在社交平台Threads發文指控，聲稱學校獲悉事件仍包庇強姦犯、辭退受害人，更暗諷涉事教師學歷只有中三程度，沒有教書及相應學位背景等，批評校長處事手法，校董會處事不公。

網民留意普遍持質疑態度，有人更指「受害人」仍在學校工作，沒有被辭退。