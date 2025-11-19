OCBC華僑銀行講座助長者防騙　推「智安存」鎖定資金

本港詐騙案數字近年持續攀升，手法層出不窮，長者更是騙徒的主要目標之一。為積極響應香港金融管理局（「金管局」）持續加強銀行業防範詐騙及欺詐行為的措施，並針對提升長者的防騙意識，銀行早前舉辦「OCBC華僑銀行防騙智醒必修課」講座，透過真實案例和實用技巧，以及介紹全新「智安存」服務，助「老友記」應對花樣百出的騙局，守護血汗錢。



近年科技發展迅速，雖然為生活帶來便利，卻也讓騙徒有機可乘，針對長者的騙案尤其猖獗。有見及此，是次講座，吸引近百位長者出席，並邀請了香港警察九龍城區防止罪案組及香港家庭福利會九龍城活齡中心共同參與。OCBC華僑銀行更派發福袋，禮物包括平安米、麥皮等健康食品，更精心設計了防騙小冊子，以加強「老友記」防騙意識。

OCBC華僑銀行香港零售銀行業務主管李貴莊女士在開幕致辭時表示：「我們一如既往致力與金管局、香港警務處及銀行業界緊密合作，加強打擊詐騙措施。舉辦是次活動的目的是希望透過輕鬆簡易的方式，幫助長者們識破常見騙局，學習實用的防騙技巧，從而提升自我保護意識。此外，為響應香港金融管理局的反詐騙措施，OCBC華僑銀行推出了『智安存』（Money Safe）服務，其功能使客戶能夠主動採取行動——鎖定存款，確保資金安全，客戶不僅可在分行啟用此功能，亦可透過手機應用程式及網上銀行平台操作。我們希望大家不僅自己學習，亦都能夠將這些知識分享給家人和朋友，一起成為防騙的『智慧達人』，我們將繼續投放更多資源，提升先進的防詐騙技術及加強公眾教育，應對不斷演變的詐騙威脅。」

講座上，九龍城區防止罪案組的警務人員向在場的「老友記」分享了最新的詐騙趨勢及真實案例，並詳盡講解騙徒常用的手法，例如假冒官員、網上情緣、投資詐騙等，並提醒長者們時刻保持警惕，切勿輕易透露個人資料。活動亦設有問答環節，長者們就日常生活中遇到的可疑情況直接向警方及銀行代表提問。

OCBC華僑銀行香港零售銀行業務主管李貴莊女士（中）、品牌及企業傳訊主管陳正芯女士（左）和金融犯罪合規主管郭麗冰女士（右）向長者派發福袋。

『智安存』 猶如為存款設「數碼夾萬」

OCBC 華僑銀行香港金融犯罪合規主管郭麗冰女士在講座上介紹，「智安存」的功能是讓客戶可以鎖定往來、儲蓄或定期存款戶口中不常用的資金。資金被鎖定後，將無法透過任何線上或線下渠道被使用或轉賬，有效抵禦網絡詐騙。此服務的一大特點是，客戶必須親臨分行，經過銀行職員核實身份後，才能解鎖資金，為存款提供額外保障。

「智安存」的主要優點包括：

• 安全解鎖：必須親身到分行辦理解鎖，即使騙徒取得網上銀行密碼，亦無法動用已鎖定的資金。

• 靈活管理：客戶可隨時透過手機或網上銀行調高鎖定金額。

• 權益不變：已鎖定的資金仍會保留在原有戶口，並繼續賺取利息，不影響賬戶權益。

• 多種貨幣：服務涵蓋港元及多達15種貨幣。

客戶可透過OCBC手機應用程式、網上銀行或親臨分行申請「智安存」服務，申請一經提交，功能便會即時啟動。

謹記三大防騙錦囊

為幫助市民應對騙案，OCBC華僑銀行亦提醒市民緊記「三大防騙錦囊」：

1. 保持冷靜：收到可疑來電或訊息時，先停一停、想一想，冷靜思考。

2. 乜都唔俾：切勿輕易向他人提供個人資料或銀行戶口資訊，應先向信任的家人或朋友查詢。

3. 核實求助：致電銀行客戶服務熱線（3199 9188）或警方「防騙易」熱線（18222）查證。

（資料及相片由客戶提供）