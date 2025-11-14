香港中美論壇下周舉行　約50位中美及其他國家代表參與

中美交流基金會將於下周一及二（17及18日)舉辦第六屆香港中美論壇，本屆論壇以「共築和平之環」為主題，旨在探討科技、地緣政治及人文交流如何共同塑造更和平、可預測的未來。



大會今日（14日）公布，本屆論壇匯聚約50位來自美國、中國，以及印度、新加坡、德國等受中美關係影響的主要第三方國家代表，參會者包括政府、商界、學術界及公民社會領袖。中國駐美國大使謝鋒將通過視頻發表講話，談中美關係發展的現況及機遇。



中國駐美國大使謝鋒將通過視頻，在第六屆香港中美論壇發表講話，談中美關係發展的現況及機遇。圖為2024年謝鋒發表視頻講話。(中美交流基金會圖片)

香港中美論壇由中美交流基金會舉辦，體現透過對話、互鑒與共同承擔責任，促進相互理解與信任的長期使命。中美交流基金會主席趙令歡、中國人民對外友好協會副會長沈昕將發表開幕致辭。

今屆論壇將圍繞三大主題來探討解決方案，共築和平之環：

● AI：探討其對全球治理、未來工作的影響，以及科技如何重塑國際合作與競爭。

● 地緣政治與安全：探討如何管理各方對安全的關切擴散至「非安全領域」的趨勢。

● 人文交流：強調以音樂、藝術及體育為紐帶，增進學習與交流，鑒往知來。



大會表示，論壇重磅講者包括：美中關係全國委員會董事會主席、第十二任美國貿易代表白茜芙（Charlene Barshefsky）；北京大學國際戰略研究院創始院長王緝思；印度第28任外交秘書，印度前駐華、駐美大使拉奧琦（Nirupama Rao）；以及美國前總統尼克遜、卡特及布殊家族的代表。

論壇另一重要環節，諾貝爾和平獎得主、孟加拉臨時政府首席顧問穆罕默德．尤努斯將以《人類方程式》( The Equation for Humanity)為題發表演講，闡述和平必須立基於人性尊嚴、經濟普惠與青年領導力，並呼籲以社會型企業和共享繁榮為核心，重塑國際合作模式。

大會公布，下周一當天還將舉行一場特別致敬環節——「飛虎隊：勇氣與合作的傳承」，以紀念第二次世界大戰期間與中國將士並肩作戰的美國飛行員。雖然距離他們在中國執行任務已過去80年，重溫那些非凡的團結與犧牲的故事，藉此提醒人們即使沒有共同的語言或旗幟，相同的使命也能凝聚彼此。此次活動將探討飛虎隊的故事如何在全球挑戰時刻持續激勵中美之間的合作。

下周二議程將以閉門圓桌會議形式進行，與會者將深入討論首日討論主題提出可行性的政策建議。同日將舉辦一場「青年領袖特別邊會」，來自中美兩國的大學生代表激辯如何應對雙方面臨的挑戰。

中美交流基金會總裁周建成指出，和平如同一個圓圈，沒有起點與終點——必須透過對話與理解不斷重繪。「我們要做的就是協助美國、中國及更廣闊的世界尋求共識，並讓這一努力世代延續。每一場對話，都在鞏固和平所依賴的信任與責任基礎。」