項目成本管理論壇2025　聚焦建造成本效益

由發展局主辦的「項目成本管理論壇2025」於11月7日舉行。本屆論壇以「建築新常態：共創成本效益新格局」為主題，匯聚來自香港、中國內地、新加坡、卡塔爾及英國等地超過400名政府官員、專業團體、商會及建造業代表，透過線上及線下方式參與，共同探討如何透過制度改革與科技創新，提升建造業的國際競爭力、成本效益及項目表現。



改革見成效 成本文化初見成果

財政司副司長黃偉綸在致辭中表示，政府正積極推動基礎建設投資，以促進經濟增長、創造就業、吸引人才，並提升長遠競爭力。他表示，在未來數年，每年的基本工程開支將為約1,200億港元，另外預留300億港元用於中小型項目。他指出，在過去九年，發展局項目策略及管控處已於逾540個工務工程項目中，成功節省約1,900億港元建造成本，這正是本着「目的為本」及「實而不華」原則，加上工程項目團隊努力與推動建造業建立成本管理文化的成果。他又指，香港在2025年《國際建造成本指數》中的全球排名已降至第十位，反映改革正朝正確方向邁進。

黃偉綸強調，國家「十五五」規劃中，已明確提出要提升建造業的國際地位與競爭力。他相信香港在當中可發揮重要作用，憑藉創新能力、國際聯繫、人才與專業水平，裝備自己，迎向未來。

推動全過程成本管控 深化區域合作

發展局局長甯漢豪致辭時表示，政府一直積極在建造業推廣成本管理文化，並在工務工程不同階段推行全過程成本管控，務求審慎運用公帑。隨着北部都會區等大型發展項目推展，以及政府加大基本工程開支投放，成本管理意識尤為重要。政府會以「業主」思維作前瞻性規劃，在工程項目初始階段全面評估不同推行方案的成本效益，制定切實可行及具成本效益的方案。

甯漢豪指出，世界級基礎設施是香港成功背後的支柱之一，以啟德體育園為例，自今年3月啟用以來已舉辦多場國際體育賽事、音樂會及大型活動，吸引本地市民與外地旅客，充分展示基建帶動經濟的效應。

在論壇上，黃偉綸和甯漢豪見證發展局與新加坡財政部交換合作諒解備忘錄，標誌著雙方在建造創新及項目管理方面深化合作。合作涵蓋數碼化建造、創新項目推展模式及人才培育等領域，支援兩地建造業提升生產力。

發展局局長甯漢豪於論壇發言，指出政府將以「業主」思維推動前瞻規劃，審慎運用公帑，提升大型基建項目的成本效益。

四大改革方向穩步推進 建構制度化成本效益框架

發展局常任秘書長（工務）劉俊傑在主題演講中闡述，為降低工務工程的建造成本，以及加快工程進度，發展局正循「成熟一項推一項」原則，穩步推動四大改革方向，包括優化項目採購模式、檢視設計標準及要求、應用先進科技及建造技術，以及精簡審批流程。

他分享了發展局在四大改革方向的措施的推展情況及成效，其中包括在優化項目採購模式方面，發展局積極推廣「新工程合約」（NEC）及框架合約等創新合約採購模式；而在應用先進科技及建造技術方面，發展局推動業界工程數碼化與標準化，例如自主研發綜合數碼平台（iCWP），並引入人工智能、大數據及建築機器人等技術，全面提升工程管理效能、生產力、質量及安全水平等。

發展局常任秘書長（工務）劉俊傑強調四大改革方向，包括優化採購模式、應用先進科技等，以制度化手段提升建造效能。

業界觀點聚焦制度創新與AI應用

是次論壇匯聚來自本地、內地及海外的講者，分享提升建造業成本效益的實務經驗與策略。新加坡轄下財政部公共工程管理中心執行總監劉建雄指出，當地透過實施制度化審批流程 （Gateway Process），有效強化跨部門協作，提升項目前期規劃與成本控制的效率。他強調，這種階段式審查模式有效增強公共項目的整體透明度與執行力。卡塔爾公共工程局規劃及成本管控主管Mohammed Bader Alnama 分享當地廣泛應用數據驅動的估算工具與知識管理平台，支援項目全生命週期的成本控制。廣東省工程造價協會秘書長許錫雁則指出，內地正積極完善市場形成價格機制，並強化建設項目的全過程成本管控。他認為粵港在工料測量標準方面具高度互補性，應進一步推動標準協同，促進粵港澳大灣區建造資源整合。英國Mace Consult行政總裁Davendra Dabasia則表示，香港可考慮引入「項目推展夥伴模式」，透過整合設計、成本管理與風險控制，提升大型基建項目的協作效率與透明度。

同時，本地講者指出，制度創新與技術應用是行業轉型的關鍵。香港顧問工程師協會主席尤耀晃認為，新成立的香港建築科技研究院（BTRi），將通過物料預先認證簡化審批，加快創新物料在本地建造業應用，有項目顧問已開始利用這方法。Global Infrastructure Solutions Inc. 亞洲區行政總裁關景輝亦表示，生成式AI設計工具進行設計優化，快速生成多個成本效益方案，大幅提升前期規劃效率。

香港顧問工程師協會主席尤耀晃（左）及Global Infrastructure Solutions Inc.（GISI）亞洲區行政總裁關景輝工程師（右）於論壇上分享對成本管理改革的觀點。

制度與創新並重 建造業前景可期

論壇設有兩場討論環節，邀請政府、業界及國際機構代表就制度創新、採購策略及合作平台的角色進行深入交流與探討，共同思考如何推動整體建造業轉型升級。在專題討論中，與會專家一致認為，成本效益應貫穿項目全生命周期，涵蓋設計、施工、營運直至退役各個階段。專家亦指出，在發展局多管齊下的措施推動下，業界正循四大方向推進改革，以提升整體競爭力。

在全球經濟不穩及本地基建進入高峰期的背景下，香港建造業正面對轉型關鍵期。政府透過制度改革、科技創新及跨境合作三管齊下，為建造業構建長遠可持續發展基礎。

黃偉綸指出，政府與業界及國際夥伴正積極建立合作平台，推動創新建造與國際協作，並將攜手把這些合作提升至新層次，實現互利共贏，為建造業開創更智慧、更可持續的未來。

公民參與創未來

黃偉綸、甯漢豪和劉俊傑在論壇上一同強調，堅實的基礎設施是社會進步的根基，而積極的公民參與同樣不可或缺。他們呼籲與會者積極投入12月7日的立法會換屆選舉，踴躍投票，攜手開創美好未來。

財政司副司長黃偉綸（中)、發展局局長甯漢豪（左）及常任秘書長（工務）劉俊傑（右），呼籲市民積極參與即將舉行的立法會換屆選舉。

