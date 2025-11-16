長者日消費優惠｜寶蓮禪寺食齋8折　百佳優惠包樂悠咭　附全名單

今日（16日）是一年一度「長者日」，社署舉辦消費優惠活動，邀請本地飲食業、零售業及其他商戶於為長者咭持有人提供特別折扣或優惠，18區超過400間飲食業、零售業商戶、約3,800間店舖將會參與，包括百佳、萬寧、日本城、先施百貨等。



社署早前表示，全港18區已有超過400間機構和商戶參與「長者日消費優惠」活動，約3,800間店舖今日會在門市展示優惠內容及使用條款或細則，並張貼相關宣傳海報，以方便長者識別。

據社署公布的參與商戶名單，其中百佳「佳之選」、「金御膳」或「超值牌」系列產品有9折，優惠同時適用於樂悠咭持有人；美心MX / 美心Food²晚市堂食或外賣75折，優惠同時適用於樂悠咭持有人、長者八達通持有人；先施百貨指定男/女裝服飾、鞋履及手袋，額外95折。

長者咭持有人只需以手機掃描宣傳海報上的二維碼，即可瀏覽參與商戶名單及優惠資料。社署網頁及「長者咭計劃」流動應用程式亦載有相關資料。

社署感謝業界踴躍支持活動，歡迎更多各行各業的商戶支持及加入「長者咭計劃」，又鼓勵長者咭持有人於長者日享用各項折扣和優惠。