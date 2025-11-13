國際關係學者及時事評論員趙雨樂病逝　終年62歲

本港國際關係學者及時事評論員趙雨樂博士昨日（12日）病逝，終年62歲。趙雨樂生前在多間大學授課，亦在各大傳媒分析國際地緣政治局勢、政府政策，以及撰寫文化歷史知識普及文章，更曾擔任香港地方志編審委員、中國唐史學會港台理事等職務。



Now新聞引述其家人表示，趙雨樂上周突然患急病入院，及至昨天（12日）離世，出殯儀式及追思活動的安排有待公布。

趙雨樂1963年出世，籍貫廣東潮陽，1988年獲香港中文大學碩士學位後，赴日本京都大學深造，於1993年獲博士學位。趙雨樂生前以評論時事聞名，活躍於各大媒體，是不同傳媒時事節目的主持。

他亦曾在香港中文大學、香港浸會大學及香港都會大學等院校授課，教導「中國中古史」、「中國近世史」、「香港史」、「歷代散文」、「史學方法」等科目。

學術以外，趙雨樂是政府諮詢组識的成員，例如古物諮詢委員會、非物質文化遺產諮詢委員會、香港太平洋戰爭撫恤金顧問委員會，提供專業的政策意見。

另外，他曾兼任中國唐史學會港台理事、香港文博教育資源公司主席、一帶一路文化鑒識專業協會主席、香港地方志編審委員。

趙雨樂對古今地方掌故、書畫、陶瓷、金石、銘刻等範疇亦有貢獻。著有《九龍城：香港地域研究之一》、《文才武略：唐宋時期的國家危機與管治精英》等。