聖誕必去|愉景灣送8千張船飛!20米高玻璃城堡、市集 人氣歌手獻唱

聖誕節想感受歐陸氣氛，不一定要買機票！今個聖誕，愉景灣帶來超夢幻的「意式冬日慶典」，一連串精彩活動，無論是情侶想浪漫拍拖，還是一家大細開心放電，這裡都能滿足你。今年愉景灣不但有浪漫的意式打卡點、聖誕巡遊和市集，更請來魏浚笙 (Jeffrey)、周吉佩和羅啟豪等歌手現場獻唱。最吸引的是，愉景灣將會大送8,000張免費船票，讓大家可以輕鬆出發，留港過一個夢幻的歐陸假期！



意大利建築打卡位 聖誕露天市集

情侶們打卡必到！今年愉景灣的聖誕燈飾大玩意大利建築特色。焦點絕對是位於愉景北商場、高達20米的金色玻璃城堡，旁邊還設有以羅馬西班牙廣場船之噴泉為靈感的打卡位，充滿意式優雅。而在愉景廣場，亦有閃亮的玻璃屋，作為夢幻旅程的起點。D’Deck海濱長廊及愉景北商場的心鎖長廊屆時亦會化身聖誕星光大道，璀璨燈飾交織成浪漫燈海。晚上更有絢麗的燈光投影和飄雪效果，讓人恍如置身意大利廣場，浪漫滿分。

今年最注目的20米高金色玻璃城堡位於愉景北商場，玻璃城堡與鐘樓融合，並設有以羅馬西班牙廣場標誌性的船之噴泉，定必成為打卡熱點。

夜晚的廣場將有應節燈光投影和飄雪效果，讓你與摯愛過一個難忘晚上。

在愉景廣場旁的閃亮玻璃屋與聖誕樹，金光閃閃，輕鬆拍出一流的照片。

情侶沿D’Deck海濱長廊及愉景北商場的心鎖長廊漫步，一邊享受浪漫時光。

影完靚相，愉景灣還準備了超多精彩節目。最適合一家大細的，必定是12月25日至28日在愉景廣場舉行的聖誕露天市集。現場會有可愛的小木屋攤位，售賣節日精品及美酒佳餚，聖誕老人更會現身派發小禮物，同場還有魔術、兒童舞蹈及跳繩表演。而定期舉行的周日露天市集亦會於11月23日及12月14日以聖誕主題呈現，提早享受節日氣氛！

喜歡熱鬧的朋友，不妨到聖誕露天市集逛逛，為自己與摯愛送上聖誕禮物。

歌手組合連場表演 唱出熾熱氣氛

音樂愛好者絕對不能錯過，由新城廣播主辦的《我們的大熱唱2025》將於12月14日在愉景北商場舉行，多位歌手將現場演唱年度熱門歌曲。而在12月26日Boxing Day當天，愉景北商場還會上演「Best Music. Best Taste @DB」，請來《中年好聲音》冠軍周吉佩、季軍羅啟豪，聯同新晉女子組合Beanies及 IdG Bubbles帶來精彩表演，勢必將聖誕的熱鬧氣氛推至頂點。這麼多活動，快點約定摯愛親朋，一齊去愉景灣享受意式冬日假期吧！

免費船飛前往愉景灣 玩得更盡興

想玩得盡興又慳到錢，就一定要留意這個免費交通優惠。愉景灣今次豪送8,000張船票，總值超過40萬港元！由2025年11月22日至2026年1月1日期間，逢星期六、日及公眾假期（包括平安夜），大家都可以於中環3號碼頭免費乘搭上午11:30的指定渡輪班次前往愉景灣。要留意，12月24日平安夜的免費班次將於上午11:40開出。大家只需使用八達通卡入閘，即可享受此優惠，不過名額先到先得，額滿即止，而且只限單程。

「愉景灣意式冬日慶典」打卡位及燈飾

日期：2025年11月21日至2026年1月1日

地點：愉景北商場、愉景廣場及D’Deck

亮燈時間：下午5:30至晚上11:00

愉景灣免費渡輪節日優惠

日期：22/11, 23/11, 29/11, 30/11, 6/12, 7/12, 13/12, 14/12, 20/12, 21/12, 24/12*, 25/12, 26/12, 27/12, 28/12/2025, 1/1/2026（星期六、星期日、平安夜及公眾假期）

指定班次出發時間：上午11:30 (*12月24日的免費班次將於上午11:40開出)

出發地點：中環3號碼頭

於星期日及公眾假期，此免費航班更可到達愉景北。

《新城．我們的大熱唱2025》

日期：2025年12月14日（星期日）

時間：下午2時至下午4時

地點：愉景北商場

愉景灣聖誕露天市集

日期：2025年12月25日至28日（星期四至星期日）

時間：中午12時至晚上8時

地點：愉景廣場露天廣場

