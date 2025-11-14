長者日交通優惠｜九巴、龍運巴士65歲以上11.16免費　3條路線除外

後日（16日）是長者日2025，不同交通機構及公共設施當日會為長者提供優惠。其中，九巴及龍運巴士今日（14日）公布，將於長者日當天，讓合資格長者免費乘搭九巴及龍運巴士，年滿65歲或以上長者乘搭九巴或龍運巴士時，只需以長者八達通或樂悠咭拍卡，可於長者日免費乘車，當日所扣除的車資將設定為$0，但不包括3條路線。



11月16日「長者日」，年滿65歲或以上長者乘搭九巴或龍運巴士時，只需以長者八達通或樂悠咭拍卡，可於長者日免費乘車，當日所扣除的車資將設定為$0。（九巴提供）

需以長者八達通或樂悠咭拍卡

九巴及龍運巴士公布，長者日當天，年滿65歲或以上長者乘搭九巴或龍運巴士時，只需以長者八達通或樂悠咭拍卡，可於長者日免費乘車，當日所扣除的車資將設定為$0。

P960、P968及「九巴遊香港」HK1除外

合資格長者當日可以免費乘搭九巴及龍運巴士，但不包括九巴過海巴士路線P960、P968以及「九巴遊香港」HK1。

九巴及龍運指一直關心長者的福祉，過去一年舉辦多項樂齡活動，有利身心健康，例如「寵物巴士長者遊」讓長者與治療犬一同乘坐寵物巴士到不同地方，而「耆樂巴士大笪地」則讓長者參觀九巴九龍灣車廠，展出古董巴士、復古站牌、經典車廂座椅、懷舊制服等，老友記不但可以懷緬往時乘搭九巴出行的經歷，亦有註冊中醫講解保健穴位。

日常生活方面，「退役巴士扶手捐贈計劃」從退役巴士車廂取材，透過社福機構轉介，將「愛心巴士扶手」捐贈予有需要的長者或行動不便人士。

九巴「尋‧耆‧跡」計劃今年首11個月成功尋回16名走失長者

面對人口老化，患上認知障礙症的長者亦與日俱增，九巴及龍運於2019年推出「尋‧耆‧跡」計劃，透過八達通系統協助尋找走失的認知障礙症長者。今年首11個月，九巴共接獲251宗求助個案，當中有195宗個案的家人或照顧者能提供八達通號碼，成功尋回走失長者的個案有16宗。自系統升級以來，九巴已成功尋回共66名走失長者，與家人團聚，數字亦持續上升。