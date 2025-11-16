港產極地探險家張偉賢膺世界傑青　出身基層不言棄　冀下一站登月

舉起香港區旗、在非洲舞台上領取世界傑青的張偉賢心想：「個獎唔係只屬於我個人，係屬於香港人」。出身基層的港產極地科研家張偉賢在全球人才中脫穎而出，榮獲今屆世界傑青。距離他首次到南極已逾15年，其間由極地嚮導再轉而研究極地冰川，如今他再次擴闊探險領地，重拾幼時登月夢，冀5年內可探索太空。雖然看似遙不可及，但他說：「 出發本身會令人強大」，若人不踏出第一步，永遠不知道下一步會如何發展。



張偉賢獲選今屆十大世界傑青之一。（JCI facebook相片）

訪問當天，現年39歲的張偉賢剛從非洲領獎回香港，翌日便需出發去南極繼續研究，眼睛裏帶着些許疲態，但談到極地時，馬上變得精神抖擻起來。張偉賢是極地科研和遠征顧問專家，同時也是一個冰川學家，現時每年有大半時間都在國外研究冰川及氣候變化。探索極地逾15年，他仍樂此不疲，「用腳量度大地，感受冰川告訴我們的故事」。

張偉賢一年有大半時間都身處南北極研究冰川及氣候變化。（受訪者提供）

「其實每一條冰川都好像地球的圖書館」，講述地球不同的歷史，他曾在南極冰川冰心中看見亞洲製造的微塑膠，又見到90年代波斯灣戰爭，伊拉克火燒油田散落各地的灰燼，冰川無形記載了人類破壞大自然的種種劣行。張偉賢表示，現時南極冰川情況嚴峻，今年有冰川3個月融化8公里，科學家估計2050年北冰洋冰川將消失，加劇全球暖化。

張偉賢今年完成博士學位，正尋找有關北極冰川研究的工作。（鄭子峰攝）

他今年剛完成冰川研究的博士學位，因為出身基層家庭，多數課程學費皆以獎學金、當地政府資助，或以出席講座取得的費用來補貼。俗語云：書中自有黃金屋，張偉賢卻笑說讀完書後好窮，科研工作「無法賺大錢」，即使任職研究員期間，亦只有約兩萬元薪金，回港後仍與家人一起住公屋，下一步計劃「揾工」，希望可繼續支援北極冰川研究。

張偉賢懷揣登月夢，希望5年內有機會到月球一探月球冰區。（鄭子峰攝）

除了「揾工」外，張偉賢亦懷着登月夢，希望5年內有機會到月球探索月球冰區。月球距離地球38.4萬公里，對比起香港去南極的距離，遠遠超過26倍，夢想看似遙不可及。但張偉賢沒因為種種困難而退縮，過去幾年，他除了攻讀博士學位外，更考獲飛機、跳傘、潛水、荒野救生等牌照，亦曾參加「商業太空人培訓計劃」。對於登月夢，他形容感到恐懼與迷惘，如同當初去南極時有很多不確定的事情，但明白要一步一步來，「不要沉迷在幻想出來的擔憂中」，首要裝備好自己，等待機遇。

可能你現在面對很多不確定性，令到你很擔憂、很迷惘，一步一步走向前，不要沉迷在你幻想出來的擔憂中。 極地科研專家張偉賢

雖經常不在港，張偉賢認為自己的中心始終是香港。（鄭子峰攝）

周遊各地去探險，每年回港時間僅約一個月，問及離港多年有何感受？他說：「我從來都唔覺得自己離開過香港」。張偉賢表示，每次參加不同會議或者工作時，都會與人說「我來自香港」，即使遠赴極地，但他的根始終都沒有離開香港。近年他成立「亞洲青年探險師友計劃」，希望培養更多本地年輕科學家，延續探索南北極的工作。

香港很多聰明的下一代，正正南北兩極需要更多年輕人發現一些未知的知識。 極地科研專家張偉賢

訪問尾聲，雖身兼多個名銜，張偉賢仍十分貼地，作為攝影發燒友，看見攝影記者時，詢問他「師兄，你用緊咩機」，更求教購買相機秘笈，笑言「我𠵱家部相機好舊，追企鵝會Out Fo（focus、失焦）」。

張偉賢是攝影發燒友，喜歡拍攝極地風光。（受訪者提供）

「十大世界傑青」由國際青年商會主辦，每年在過往不同地區的傑青中選出10位具世界影響力的人物。張偉賢是2023年香港十大傑青，後由國際青年商會中國香港總會提名世界傑青，並成功獲選。