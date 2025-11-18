「M」品牌活動BLAST Premier Rivals 2025總決賽 1.2萬觀眾觀賽

在亞洲電競史上具有里程碑意義的一刻，BLAST Premier Rivals香港總決賽於2025年11月16日正式上演。來自政府及業界的多位貴賓一同出席決賽日啟動儀式，進一步鞏固香港作為國際大型體育盛事首選舉辦地的地位。



週日亞洲博覽館座無虛席，過去三天超過3萬名現場觀眾熱烈歡呼下，來自文化體育及旅遊局（CSTB）、大型體育活動事務委員會（「M」品牌）、香港旅遊發展局（HKTB）、中國香港電競總會（ESAHK）及BLAST的代表登上主舞台，為萬眾期待的2025總決賽揭開序幕。為期五日的《絕對武力2》世界級對決，迎來最終高潮。

出席嘉賓包括︰

• 香港特別行政區政府文化體育及旅遊局體育專員JP 蔡健斌先生

• 香港特別行政區政府大型體育活動事務委員會主席GBS, MH, JP 吳守基先生

• 香港旅遊發展局盛事擴展、會議展覽及郵輪業務總經理 譚美玲女士

• BLAST首席商務官Leo Matlock

• BLAST市場發展總監James Woollard

• 中國香港電競總會主席 周啟康先生

• 中國香港電競總會名譽會長 陳龍盛先生

此次活動不僅是香港歷來規模最大的電競賽事，更是首個獲頒「M」品牌認證的電競比賽，這一殊榮彰顯香港國際盛事之都的形象。一眾重要官員出席開幕儀式，亦象徵著香港電競產業獲得政府與社會的高度支持。

香港特別行政區政府文化體育及旅遊局體育專員蔡健斌先生表示︰「今晚，我們見證了歷史。BLAST Premier Rivals的總決賽在座無虛席的場館中成功揭幕，充分證明香港不僅擁有完善的基礎設施，亦有對電競超前遠見與熱忱，以及承辦世界級賽事的能力。「M」品牌的授予代表這項賽事正式列入香港的體育盛事版圖，我們為能見證屬於這座城市的電競里程碑而自豪。」

BLAST首席商務官Leo Matlock表示︰「站在舞台上感受12,000名觀眾的熱情，是令人難忘的時刻。這正是我們將BLAST Premier帶到新城市的原因。這次「M」品牌賽事的成功舉辦，證明香港擁有成為全球電競中心的決心。這場巔峰對決是本週的完美收官，我們將為全球觀眾上演一場精彩絕倫的電競盛宴，未來我們也準備在中國香港舉辦更多的電競賽事。」BLAST Premier Rivals Hong Kong很高興成為一項「M」品牌認可活動，協助提升香港作為亞洲體育盛事之都的形象。獲大型體育活動事務委員會頒發的「M」品牌，標誌著紧張、精彩、刺激的大型體育活動。

中國香港電競總會主席周啟康先生補充道：「這對香港電競界而言，是夢想成真的一刻。在電競總會成立十週年之際，能够在香港看到这样世界级的盛会，令人倍感自豪。國際品牌BLAST與本地機構的通力合作，正是推動香港電競走向國際舞臺的關鍵一步。這不僅是一場比賽，更是一個啟發新一代、吸引更多投資的重要機遇，將香港重新推向全球電競舞台。我們期待未來能與BLAST一起為香港帶來更多的大型電競賽事。」

總決賽舞台現已就緒，來自全球的兩支頂級隊伍將爭奪總獎金池100萬美元及參賽費用。賽事將通過超過100個地區、30多種語言，向全球數百萬觀眾進行現場直播。

參賽隊伍包括：

• The MongolZ——蒙古

• FURIA——巴西

• Team Vitality——歐洲

• Team Spirit——獨聯體

• Team Falcons（外卡邀請·歐洲）——歐洲

• Passion UA（外卡邀請·北美）——北美

• paiN Gaming（外卡邀請·南美）——巴西

• TYLOO（外卡邀請·亞洲）——中國

賽事成績

BLAST Premier Rivals 香港2025於11月17日在亞洲國際博覽館圓滿落幕，巴西戰隊「FURIA」在12,000名觀眾見證下，以3:1的比分擊敗強敵「Team Falcons」，捧走冠軍獎盃。是次總決賽上演高水準對決，多局激戰至加時，多名選手在關鍵戰局出現神級操作，令現場觀眾全程緊張到邊坐邊跳。FURIA戰隊自Danil 「molodoy」 Golubenko與Mareks「YEKINDAR」 Gaļinskis加入後狀態大勇，今次連續第四次擊敗老對手Falcons，氣勢如虹。

今年的賽事在香港電競史上具有劃時代的意義：BLAST Premier Rivals香港2025成為本港首個獲「M」品牌認可的電競項目，三日共吸引逾30,000人次入場觀賽，充分展現香港對頂級電競賽事的龐大需求與市場潛力。

本屆共有八支世界級隊伍爭奪100萬美元的總獎金，賽事通過超過100個地區、30多種語言，向全球數百萬觀眾進行現場直播。賽事累計吸引2,600萬次觀看、最高同時100萬人在線，總觀看時數突破1,100萬小時，展現本次賽事的強大吸引力。

今次成功舉辦國際一線賽事，不但鞏固香港在亞洲電競版圖的地位，更向世界展示香港具備承辦大型國際娛樂及體育活動的實力與吸引力。BLAST Premier Rivals香港2025很高興成為一項「M」品牌認可活動，協助提升香港作為亞洲體育盛事之都的形象。獲大型體育活動事務委員會頒發的「M」品牌，標誌著緊張、精彩、刺激的大型體育活動。

(資料及相片由客戶提供)