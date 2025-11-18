智聯未來·產業共贏 2025大灣區—東盟經濟合作（前海）論壇將啟幕

數字浪潮奔湧全球，中國與東盟的合作正邁向新階段。2025年11月27日—28日，由中國—東盟中心與深圳市人民政府聯合主辦的2025“大灣區—東盟經濟合作（前海）論壇”將在前海國際會議中心盛大啟幕。



本屆論壇以“智聯未來・產業共贏”為主題，聚焦人工智慧與產業融合，打造中國—東盟數字經濟合作的“前海樣板”。論壇匯聚了來自中國與東盟國家的重磅嘉賓，包括東盟國家經貿、科技、投資等部門的部長級官員、駐華使領館高級官員，以及粵港澳大灣區政府相關負責人、國內外知名商協會和龍頭企業代表、權威學者和智庫專家等政商學界領袖。參會者將在此連結前沿技術與市場，捕捉雙向投資與創新機遇。

從“平台”到“引擎”，前海書寫合作答卷

自2023年創設以來，大灣區—東盟經濟合作（前海）論壇已成為中國—東盟務實合作的“成果孵化器”。2023年，該論壇促成7組涉及產業園區、數字經濟的合作專案簽約，合同金額達121億元人民幣。論壇被納入《前海深港現代服務業合作區總體發展規劃》，後續推動實現超300億元人民幣貿易額及近50億元投資合作。2024年，在該論壇項目集中簽約儀式上，來自粵港澳大灣區和東盟的企業、商會代表完成了15個項目的簽約，簽約金額共299.9億元人民幣。

兩年來，論壇以“精准對接、長效落地”為核心，推動“灣區研發+東盟生產+全球銷售”模式加速成型，用實打實的成效彰顯平台價值。

曾經的灘塗，如今高樓林立、車水馬龍。自2010年設立以來，有“特區中的特區”之稱的前海，通過改革開放、先行先試，推動深港攜手共興，“一張白紙畫出最美最好的圖畫”。如今，從“創業十年”邁入“黃金十年”的前海，持續以制度創新為核心，以一項項見真章、有實效的改革舉措，奮力打造粵港澳大灣區全面深化改革創新試驗平台。

本屆論壇期間，嘉賓將參訪前海標杆企業，實地感受大灣區創新活力。同時，東盟豐富的自然資源、廣闊的市場空間和充足的人口紅利，也將為大灣區企業帶來巨大的發展機遇。

AI賦能升級，論壇開啟“智能變革”

2025年論壇最大的亮點，是圍繞“人工智慧”這一熱點議題，以論壇活動+特色展陳相結合的形式，多維度、深層次探討大灣區與東盟各國產業合作的未來趨勢。從沉浸式開場到智慧對接，AI元素貫穿始終，打造兼具“科技感+實效性”的產業交流盛會。

本屆論壇創新打造“1+3+1”活動架構，即1場開幕式暨主旨論壇、3場主題論壇、1個特色展，形成“開幕引領－多元共議－場景體驗－業務對接”的全流程閉環。其中，全新打造的“大灣區—東盟人工智慧前沿科技交互體驗特色展”將集中展示AI、VR/AR、數位孿生等前沿技術應用場景，提供沉浸式互動體驗，讓嘉賓在虛實融合中感受科技賦能產業的未來趨勢。

三場主題論壇圍繞人工智慧展開深度對話，探索雙向合作新路徑。大灣區—東盟人工智慧合作論壇聚焦“智聯東盟，AI驅動產業合作新模式”，圍繞“共建AI走廊”探討技術研發與場景應用的雙向賦能；大灣區—東盟國際品牌暨國際商會合作論壇關注“AI+品牌出海”與“東盟品牌輸入”的雙向流動，推動品牌資源高效配置；大灣區—東盟智庫合作論壇聚焦“人工智慧時代的中國—東盟合作”，為政策協同與產業融合提供智力支援。

聚焦長效合作，書寫產業共贏新篇章

本屆論壇將進一步強化“務實對接、成果導向”的理念，打造大灣區—東盟商貿對接專區，聚焦雙邊貿易與投資合作。組織大灣區與東盟企業開展“一對一”精准洽談，通過專案簽約、服務發佈、機制建立等形式，促成產業鏈、供應鏈高效對接，推動各項合作從“會議共識”轉化為“實際成果”。同時，論壇將聯合多個支援單位，構建全方位的服務體系，從政策、貿易服務、專業服務三方面為企業跨境合作提供保障。

未來，前海將繼續作為粵港澳大灣區與東盟產業合作的前沿陣地，以科技創新為驅動，以產業融合為抓手，通過論壇這一重要平台促進雙方在人工智慧、數字經濟、綠色經濟等新興領域的深度合作，共同培育區域經濟發展新動能，構建優勢互補、互利共贏的產業合作新格局。

(資料及相片由客戶提供)