拆解2026年電費｜淨電費降不等同減電費　兩電調撥穩定基金保收入

中華電力及香港電燈今日（18日）公布2026年淨電費（基本電費加燃料調整費）水平，表面電費下降，實際上最核心部分——基本電費再度上調，只因構成電費的另一部分——實報實銷的燃料調整費今年內持續下降，才出現淨電費按年下跌約2%「假象」，並不是減費。



兩電今日表示，未來需長遠投資及維護設備，故上調基本電費，已從「電費穩定基金」調撥數億元，壓低基本電費加幅。



中電及港燈料公布2026年電費價格，淨電費分別降2.6%及2.2%。（資料圖片／梁鵬威攝）

環境及生態局11月18日聯同香港電燈及中華電力舉辦聯合記者會，公布兩間電力公司2026年的電費調整。(歐陽德浩攝）

環境及生態局局長謝展寰表示，兩電最終同意下調明年淨電費。(歐陽德浩攝）

兩電加基本電費 「蠶食」部分燃料費減幅

中電與港燈明年淨電費分別按年減2.6%及2.2%，惟兩電分別按年加基本電費3.2%（3.2仙 )及4.06% ( 5仙），抵銷部分燃料費減幅。

港燈表示，未來需要更多長遠投資為系統升級，更換老舊設備，提升韌性應對未來挑戰，以及提升資訊科技系統抵禦網絡攻擊，上述措施令經營成本上升，導致基本電費上調。

中電總裁羅嘉進表示，中電2026年將撥款2.7億元推出多個計劃，推動社會智能減排。(歐陽德浩攝）

中電稱，將提升供電系統抵禦極端天氣的能力，亦積極配合特區政府推動綠色出行，推出多項措施支持電動車發展，增加快速充電裝置，有關措施令營運成本上升，故增加基本電費。

港燈董事總經理鄭祖瀛表示，現時候已有59萬用戶使用智能電表。(歐陽德浩攝）

燃料調整費下降，才是令淨電費最終按年也下降主因。其中電料平均淨電費每度由144.3仙降至140.6仙，港燈則由167仙降至163.3仙，一般三人家庭月省約10元電費。

中電總裁羅嘉進表示，今年下半年國際燃料價格相對平穩，故可以下降燃料調整費；港燈董事事總經理鄭祖瀛則稱，燃料調整費實報實銷，電力公司無法從燃料費中獲利，因機制問題，燃料調整費未必能即時反映國際燃料價格走勢。

中華電力2026年電價。

中電今年燃料調整費持續下跌。（中電網頁圖片）

香港電燈2026年電價。

港燈今年燃料調整費持續下跌。（港燈網頁圖片）

兩電從「電費穩定基金」調撥數億元才壓低加幅

兩電均表示，今年從「電費穩定基金」調撥數億元，以紓緩大幅加電費壓力，否則基本電費上調幅度更大。翻查2023年立法會資料，5年發展計劃中，中電原預計明年基本電費每度電為101.5仙，比上調後高0.3仙；港燈基本電費則與預期相同，維持每度電127.9仙。

「電費穩定基金」是用作儲存電力公司高於准許回報的收入淨額，電力公司在有需要時會利用這些儲備紓緩電費上調幅度以減少對用戶影響，意即基金額本為市民過往在兩電准許回報外多付的款項。