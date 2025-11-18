警隊九大社交平台粉絲逾700萬　Madame「小編」分享三大流量心法

警務處表示，歷經12年用心經營，警隊社交媒體在九大平台上粉絲數量式突破700萬，成為政府中人氣最高的官方帳號，更成功建立起強大的數位溝通橋樑。主要負責內容創作及平台管理的高級督察陳逸婷以「小編」的身份，分享從前線實踐中總結的三大流量心法——「深耕細作」、「跨界聯動」與「敢於開拓」，展現小角色也能發揮巨大影響力。



公共關係部社交媒體傳訊組高級督察陳逸婷（左）分享從前線實踐中總結的三大流量心法——「深耕細作」、「跨界聯動」與「敢於開拓」。（資料圖片／任葆穎攝）

警察官方抖音號明日（19日）成立兩周年，同時也是警隊座右銘「忠誠勇毅 心繫社會」推行六周年。

陳逸婷指出，團隊致力於第一時間回應社會關注案件。去年平均每日進行兩場直播，即使未有現場畫面，也會以文字狀態迅速發布最新資訊。「與時間競賽雖然辛苦，但最大的成就感，是看到網友轉發我們的第一手內容，用準確與及時的資訊贏得信任。」

警察官方抖音號成立兩年，粉絲達480.2萬人。(警察官方抖音號首頁截圖)

她強調內容必須配合平台特性，才能引發共鳴。例如在鰂魚涌戰時炸彈事件中，Facebook以行動相片為主，抖音與小紅書則聚焦交通安排，團隊更將圖片轉為短片，有效提升傳播效果。此外，團隊也緊抓輿論熱點，在拆除炸彈後立即邀請爆炸品處理課專家解說，加深公眾對警務工作的理解。

陳逸婷說：「我們已從單向的『我告訴你』，轉型為以市民為中心的『你想看什麼』互動模式。」

警方Facebook有56萬位追蹤者。(香港警察Facebook截圖）

警隊積極推動跨界合作，不僅與本地電視台製作貼地入屋節目，更與國際影星甄子丹、已故藝人許紹雄及網絡紅人「峨眉派女子功夫團」等合作拍攝短片。陳逸婷說：「這些知名人士願意分享自己的粉絲群，協助我們突破同溫層，讓警務資訊觸及更多市民。」

為連結年輕族群、「港漂」及中國內地遊客，警隊率先進駐小紅書與抖音，成為特區政府中的先驅。小紅書主打實用攻略，抖音則以快節奏短片吸引年輕受眾。陳逸婷分享說：「過去一年，我們的抖音號在全國政務號粉絲增長榜中排名第三，粉絲數即將突破500萬！」她也預告，兩周年之際將有重量級嘉賓登場，共同打造精彩內容。

除了日常工作中逐步建立市民對警隊的信任，陳逸婷也期望持續連結本地、中國內地與國際觀眾，實現「內聯外通」。她強調說：「每一個讚是鼓勵，每一次轉發是肯定。我們將把握第十五屆全國運動會及明年在香港舉辦的國際刑警大會，全方位說好警察故事，向世界展現警隊『忠誠勇毅 心繫社會』的專業形象。」