11.22國際人才招聘會!名企直聘拿offer、逛非遺 港澳外籍人才速來

還記得今年3月那場燃爆全城的前海外籍人才招聘會嗎？騰訊、OPPO、順豐等40家頭部企業攜1200個崗位亮相，吸引德、俄、印等20餘國1150名外籍青年奔赴而來，現場熱度爆表！

如今，這場人才盛會迎來“超級升級版”！為深入落實“百萬英才匯南粵”行動計畫，匯聚全球智慧助力灣區發展，2025粵港澳大灣區（深圳·前海）國際人才招聘會將於11月22日（本週六）強勢啟航——更多名企、更酷場地、更潮互動，帶你解鎖求職新體驗！此外，前海國際聯絡服務投資有限公司（以稱前海國際）現正招聘人才，工作地為香港，有興趣的朋友不妨了解更多！



硬核亮點：求職+玩樂兩不誤

直面HR快人一步：跳過海投“盲盒”，與心儀企業HR面對面溝通，簡歷投遞、現場面試、offer發放一站式搞定，機會抓在當下！

增值服務全配套：簡歷列印、優化指導、職業規劃諮詢、人才政策答疑、簽證辦理指引，求職路上的“難題”幫你一一解決。

黑科技互動超吸睛：既能體驗前沿機器人、打卡科技新品首秀，也能逛國產文創IP展區、非遺遊園會，還能在咖啡社交環節結識同行，邊玩邊找工作，求職也能很輕鬆！

直播招聘雲參與：無法到現場？“前海offer姐”直播間同步直播現場盛況與企業需求，雲端也能精准對接心儀崗位。

三大主題專場，乾貨滿滿助求職！

政策指南專場：深度解讀人才補貼、簽證新政等利好政策，讓你清晰瞭解在灣區發展的“福利”。

名企宣講專場：重點企業HR現場分享招聘趨勢、崗位要求，幫你找准求職方向，避開“求職誤區”。

大咖分享專場：外籍人才親身講述在灣區的求職經歷、工作心得，實用經驗直接“抄作業”。

部分名企搶先看 優質崗位任你選！

Tencent騰訊

騰訊是一家世界領先的互聯網科技公司，全球總部位於深圳，其通信和社交服務連接全球逾10億人。在2025年《財富》世界500強排行榜中，騰訊位列第116位。

Insta360影石

影石紮根于智慧影像領域，是全景相機、運動相機領域“雙料冠軍”。連續六年霸榜全球第一，市場佔有率達67.2%，在十年時間裡迅速成為全球最受歡迎的智慧影像品牌之一。2025年6月，影石創新登陸科創板，成為A股“智慧影像第一股”。

TCL華星光電

TCL華星光電是一家專注於半導體顯示領域的創新型科技企業，建成11大面板產線和7大製造、研發基地，擁有全球第二大LCD產能及第一大LTPS產能。

優必選

優必選是人形機器人的領導者和智慧服務機器人的領航企業，自主研發的人形機器人Walker是中國首個商業化雙足真人尺寸人形機器人，人形機器人有效專利數量全球第一。2023年12月，優必選在香港交易所主機板掛牌上市。

海柔創新

海柔創新是全球領先的箱式倉儲機器人系統專家，HaiPick系統是最早研發及投入商業使用的箱式倉儲機器人系統。目前，已佈局全球40多個國家和地區。

韶音科技

韶音科技是一家在硬科技領域做技術驅動創新（基礎技術突破驅動）和原創式科技創新，有中高端自主品牌和全球市場行銷的企業，擁有研發、設計、生產、行銷全價值鏈路。

戴盟機器人

戴盟機器人是一家聚焦觸覺感知與靈巧操作的具身智慧企業，獨創單色光視觸覺技術路線，走在全球行業技術前沿，已推出全球首款毫米級視觸覺感測器等多款創新產品。

香港金發

香港金發始創於1993年，是一家專注於高性能化工新材料的研發、生產、銷售和服務的企業，在全球擁有56家子公司，並在南亞、北美、歐洲等海外地區設有研發與生產基地。

雲米香港

雲米香港是全球智慧淨水領域創新引領者，2018年於美國納斯達克上市，專利申請量突破7200項，榮獲中國500最具價值品牌稱號。

中聯國際船代

中聯國際船代是面向全國和海外的船代品牌,其歷史可追朔至1998年。中聯國際船代主營船舶代理、貨代物流及船舶服務業務，在香港、新加坡設立子公司或辦事處。

這一次，不止是招聘！

更是一場連接機遇與未來的盛會！誠邀廣大企業踴躍報名，也歡迎外籍人才、留學生及港澳青年親臨現場，與前海同行、與灣區共成長。

11月22日，前海5號樓，我們不見不散！

其他招聘活動：前海國際聯絡服務投資有限公司 誠聘投資推廣精英

除了上述工作機會外，前海國際聯絡服務投資有限公司亦正進行招聘。

前海國際聯絡服務投資有限公司（以下簡稱前海國際），是深圳市前海管理局設在香港的窗口公司，現階段主要負責前海在香港的政策推介、對接聯絡、招商引才、政務服務等，工作地為香港。根據工作需要，現公開誠聘2名投資推廣職位人才，前海國際職位線上報名截止日2025年11月30日18:00。

前海國際聯絡服務投資有限公司招聘詳情：https://mp.weixin.qq.com/s/6J8zIW3tmE6wdivl-37wxA

2025粵港澳大灣區（深圳·前海）國際人才招聘會速覽︰

時間：2025年11月22日（週六）10:00-15:00

地點：深圳市夢海大道5188號前海5號樓

招聘對象：外籍留學生、外籍社會人士、港澳青年

報名方式：請掃描以下二維碼預約

企業報名通道

人才報名通道

報名諮詢：前海國際人才服務中心

郵箱：qhjobs@qhidg.com

電話：0755-88981800

(資料及相片由客戶提供)