贏在AI起跑線！宏利香港聯手Preface辦AI大賽 激發創意贏大獎

ChatGPT、Midjourney... …人工智能（AI）已經無處不在，無論大人抑或小朋友，生活與學習都開始離不開AI。與其擔心仔女將來會被AI取代，不如及早裝備好自己，學習如何駕馭AI，成為社會未來嘅主人翁！為啟發學生對未來的想像，宏利香港（Manulife）聯同科技教育機構Preface推出「AI啟航大賽：未來職業構想」，鼓勵小朋友跳出框框，用AI創造自己的未來藍圖。小朋友透過參加比賽，學習不同的AI應用知識，得獎作品更有機會贏走筆記型電腦、平板電腦、AI課程等，絕對不容錯過！



有研究指出，全球有65%的小學生，長大後將會從事現時尚未出現的職業¹。面對由AI驅動的未來，創意與技應用能力不可或缺。宏利香港及澳門首席市場總監林沛表示：「我們與Preface 擁有共同的願景，希望能透過科技及創新的方式，積極推動父母與子女籌劃長遠未來。這次比賽不僅讓中小學生學習到最新的AI技術應用，更能啟發他們如何與未來機遇接軌，為家庭多方位打造更穩健的根基，迎接未來挑戰和機遇。」

專業評審團成員包括(右至左)宏利香港及澳門首席資訊總監李安杰（Andy Bruce）、宏利香港及澳門首席市場總監林沛（Celia Ling）、Preface創辦人兼行政總裁盧炳棠（Tommie Lo）。

突破傳統框架 運用AI發揮創意

只要你是香港、澳門或大灣區內地城市的中小學生，年齡介乎6至18歲，就可以報名參加！比賽旨在鼓勵大家跳出傳統職業框架，透過AI工具構想新興職業，或重新定義傳統職能。參賽者需要提交一份結合三項元素的作品：一幅 AI 生成圖像、一篇100至300字的短篇故事（繁中、簡中或英文皆可），以及一段不超過1分鐘的簡報短片。比賽分為小學組、初中組和高中組，專業評審團將根據作品的創意、AI應用技巧及參賽者的表達能力進行評分。

免費AI工作坊 實戰學習

即使是 AI 新手也不用擔心，為了進一步提升學生的AI應用能力，首100位報名參賽者將獲得免費參與AI 技能訓練工作坊⁺的機會。工作坊由Preface導師主導授課，並獲宏利AI團隊提供支援，內容涵蓋文本生成，如ChatGPT、Gemini、圖像生成，如DALL-E、MidJourney^^及故事敘述技巧，為學生帶來實用且具啟發性的學習體驗。

Preface創辦人兼行政總裁盧炳棠（ Tommie Lo ）表示：「我們一直相信，科技應該成為年輕人想像未來、創造改變的工具，而不是遙不可及的專業領域。這次與宏利合作，透過結合AI 技術與職業想像的比賽，不但能讓學生親身體驗創新科技，更能啟發他們思考未來職場對技能與創意的全新需求。我們希望在 AI 快速發展的今天，透過教育打開更多想像的空間，鼓勵新一代主動探索、迎接屬於自己的未來。」

構想未來職業有機會獲豐富獎品 贏走筆電、平板

比賽獎品非常豐富，總值高達超過港幣15,000元^^^。每個組別均設有三大獎項：「未來職業構想家大獎」、「AI 創意大獎」及「人氣之選大獎」。獎品陣容相當吸引，「未來職業構想家大獎」得主可獲贈Samsung Galaxy Book4 Edge筆記型電腦（價值港幣6,780元），「AI 創意大獎」得主可獲Samsung Tab S11平板（價值港幣6,288元）。其他豐富獎品還包括Logitech專業滑鼠（價值港幣999元）及機械鍵盤（價值港幣1,499元）、Google AI Pro訂閱（價值港幣1,867元）、Preface短期課程（價值港幣2,000元）及主題公園門票等。

「 AI 啟航大賽﹕未來職業構想」 2025 比賽詳情^

報名日期︰即日起至2025年12月31日

網上報名︰https://www.preface.ai/manulife-competition/tc/

參賽資格︰

1. 參賽者須於2025-2026學年就讀於香港、澳門或大灣區內地城市之小學或中學。

2. 每位參賽者只能提交一份作品。

參賽組別︰

‧ 小學組（小一至小六）

‧ 初中組（中一至中三）

‧ 高中組（中四至中六）

作品要求︰

1. 一幅AI生成圖像

2. 一篇100至300字的短篇故事（繁中、簡中或英文）

3. 一段不超過1分鐘的簡報短片

¹資料來源：McCrindle：Understanding Generation Alpha報告

⁺名額共100個，先到先得。 AI培訓工作坊由獨立第三方公司提供，其使用受限於供應商規定的條款和細則。宏利及其中介人並沒有相關的執照及／或資格，宏利概不會就任何由第三方提供且並非宏利出售或推廣之任何服務及／或產品承擔任何責任，該等產品或服務並非由宏利銷售或推廣。

^本比賽受條款及細則及比賽規則約束，包括參賽資格、作品提交要求及評選機制等。詳情請參閱比賽官方網站。

^^人工智能工具（如ChatGPT、Gemini、 DALL·E、MidJourney）僅作教育用途示例，宏利並不提供相關服務，亦與相關服務無任何合作關係。

^^^宏利並非獎品之供應商，故不會承擔與使用或享用獎品有關之任何責任及不會承擔獎品的供應有效性和質量之任何責任。由獎品引起的任何爭議均由參加者和供應商直接解决。獎品之使用受限於供應商規定的條款和細則。