全運會2025｜高球賽場採用煤氣公司氫能發電機　實現「綠色辦賽」

第十五屆全國運動會（全運會）今日（11月21日）閉幕。今屆比賽貫徹「綠色辦賽」理念，其中由香港承辦的高爾夫球賽事，煤氣公司利用一體化氫能發電機，為賽事場地提供臨時電力，是氫能首次於本地大型活動應用。煤氣公司期望，未來拓展氫能應用場景，包括在建築工地或其他大型盛事利用氫能發電機，生產潔淨並穩定的電力。



香港首於大型活動應用氫能

全運會高球賽事採用的一體化氫能發電機，外型猶如一個貨櫃，是由煤氣公司與志成新能源科技公司共同開發，機組內有發電系統、氫氣儲存瓶及電池儲能系統。煤氣約一半成分屬氫氣，煤氣公司從煤氣管道抽取高純度氫氣，供氫能發電機產電，成功為高球賽事場地的警察指揮總部、志願者總部、機電署及煤氣公司辦公室等設施提供臨時電力。

氫能發電的過程只會產生水，不會排放二氧化碳，有望取代傳統柴油發電機，推動更低碳的能源應用。

使用過程零碳排 助實現「綠色全運」

以往大型活動的臨時供電，往往依賴傳統柴油發電機，不但噪音大，亦會排放二氧化碳和空氣污染物，而氫能在發電過程中只產生水，運作時亦較寧靜，做到現場零排放、零污染、零噪音。煤氣公司營運總裁——香港業務鄭曉光表示，透過使用從本地煤氣抽取的低碳氫，賽事的碳排放將顯著減少，並展現了本港在氫能應用及可持續發展領域的創新實力。

煤氣公司營運總裁——香港業務鄭曉光（右二）向機電工程署署長潘國英（左二）團隊介紹預計在2026年落成的公眾電動車全自動氫能充電系統。

舉辦參觀活動 加深外界認識氫能

該氫能發電機投入運作前，機電工程署署長潘國英率領署方團隊到高球賽事場地，了解機組的運作和安全設施。煤氣公司亦舉辦「氫能教育日」，邀請關注新能源及可持續發展的學者、業界代表、環保團體代表及學生，實地了解氫氣由生產、提取到應用的過程，促進與業界及學界的交流。煤氣公司表示，未來將持續拓展氫能技術應用，與社會各界攜手推動綠色能源發展。

煤氣公司邀請學者、環團代表及學生，實地了解氫能發電機運作過程。

煤氣公司工程師向學生講解氫能發電原理及應用。

