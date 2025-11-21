「金融科技前瞻研討會 暨 卓領大獎頒獎禮 2025」圓滿舉行

「金融科技前瞻研討會 暨 卓領大獎頒獎禮 2025」 已於11月21日圓滿舉行。



活動邁入第五年 ，見證香港金融科技的演進，匯聚業界領袖、監管機構及關鍵持份者 ，共同探討金融科技的未來趨勢 。「01金融科技卓領大獎」表彰推動香港金融科技發展有傑出貢獻的企業，藉以鞏固香港的國際金融樞紐地位 。

活動邀得香港特別行政區政府財經事務及庫務局局長許正宇先生擔任主禮嘉賓並致辭 。「金融科技前瞻研討會」 以「數字資產新紀元—機遇、挑戰與香港的領航之路」 為主題 ，探討香港在數字資產領域的獨特優勢與佈局 。研討會由香港數碼資產學會創辦人黃仰芳女士主持 ，並邀得投資推廣署金融服務及科技、可持續發展環球總裁梁瀚璟先生；香港金融發展局總監及政策研究主管董一岳博士；以及中國電信國際金融客戶部總經理、中國電信集團級產業數字化規劃諮詢師陳琳如先生擔任講者。

研討會後隨即舉行「01金融科技卓領大獎2025」頒獎禮。獎項由專業評審團根據業務發展及營運管理、創新及科技、專業性等三方面作準則 ，嚴選出表現突出的機構。恭喜所有得獎企業。

得獎名單：

https://www.fintech-awards.hk01.group/得獎名單

策略夥伴：

香港科技園公司

支持機構（排名不分先後）：

香港金融發展局

香港資訊科技商會

香港銀行學會

香港數碼資產學會

智慧城市聯盟

數據及人工智能素養協會