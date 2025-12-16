出行無界限　港鐵公司以ESG引領　載向共融新里程

作為重視「環境、社會及管治」(ESG)的企業，港鐵公司將「促進社會共融」、「提供發展機遇」及「減少溫室氣體排放」三大目標融入業務營運之中。在香港客運服務方面，港鐵公司持續提供環保且安全可靠的鐵路服務，並透過創新科技及各項配套，建立無障礙的乘車環境，讓長者及有需要乘客能安心、便利地出行。



聽障人士也可以用「關愛共乘」手機應用程式（MTR · Care App）順利出行，仲有參與研發App嘅Janet親自分享，講講設計背後嘅心思同故事，立即睇片!

「關愛共乘」手機應用程式 科技助建共融出行環境

港鐵於2022年11月自主研發並推出了專為長者和有需要乘客而設計的「關愛共乘」手機應用程式。該程式具備人性化、清晰易用的介面，去年推出的升級版新增更多為不同人士而設的嶄新功能，便利無障礙出行。

升級「關愛共乘」手機應用程式五大功能亮點：



「行程指南（簡易版）」是一個一站式平台，為長者及有特別需要的乘客提供路綫資料，其簡易介面配備特大圖字並支援語音輸入，方便使用者搜尋，亦提供乘車時間、路綫及「快捷出站」資料。「無障礙設施資訊」則面向所有有需要的乘客，提供車站無障礙設施的資訊，便利乘客查閱實時升降機維修保養資訊，以計劃行程。

為針對不同群體的特定需要，「關愛共乘」手機應用程式的升級功能更顯貼心。供視障人士使用的「站內導航」功能已延伸至大部分綫路車站，並計劃於明年擴展至屯馬綫及整條東鐵綫，用戶可根據聲音提示獲取車站設施及其他資訊，協助前往目的地。

同時，程式新增了「輪椅活動摺板預約」功能，供已登記的輪椅人士及其照顧者使用。用戶在出行前輸入行程資料預約服務，車站職員確認後會按資料準備。當用戶到達指定月台位置並在手機程式內確認到達，職員便會安排摺板協助他們出入車廂。

此外，程式亦新增了供聽障人士使用的「非緊急站內求助」功能，讓他們在物件跌入路軌、輕微身體不適等非緊急情況下，可透過此功能尋求職員協助。

程式自推出至今已獲超過55,000名用戶下載使用，獲廣大用家讚賞，「關愛共乘」手機應用程式更在「2025香港資訊及通訊科技獎」中奪得「智慧市民（智慧充權）獎—金獎」，備受肯定。評審委員會高度肯定「關愛共乘」手機應用程式，認為其成功結合科技與優質服務，顯著優化乘客體驗，當中更為輪椅人士帶來極大便利。

港鐵致力提供安全及共融的乘車環境。針對長者及有特別需要的乘客而設的『關愛共乘』手機應用程式自推出至今，用家反應正面。而『關門提示閃燈』的設置亦深受聽障人士及團體的認同。我為團隊獲得今次殊榮感到驕傲，並相信這些寶貴經驗將推動我們繼續精益求精，應用科技輔助長者及有需要乘客輕鬆出行，共建無障礙共融的社區。 港鐵公司總經理-市務及客戶體驗梁靜雯女士

港鐵在開發無障礙設施的過程中，廣泛邀請不同持份者參與設計和試用，以更清楚了解他們的出行需要。公司將繼續與相關團體溝通，以加強對有需要人士出行的輔助和支援。

「關門提示閃燈」與無障礙服務優化

為照顧聽障人士的需要，港鐵在特定車站的月台安裝了全新的「關門提示閃燈」。措施利用閃燈提醒聽障乘客月台幕門及車門即將關上，進一步改善他們的出行體驗。此項目已在二十七個轉車站實行，並同樣於「2025香港資訊及通訊科技獎」奪得「智慧市民（智慧充權）獎—金獎」。

在提升無障礙接駁服務方面，現時每個港鐵站均設有最少一條無障礙通道。針對部分車站因地理位置或升降機改換工程等因素可能出現的不便，港鐵會安排接駁服務，方便有需要的輪椅乘客繼續行程。

今年一月起進一步提升了有關接駁服務，包括購入及營運配置更全面的無障礙接駁巴士，新巴士車廂更寬敞、光線更明亮、載客量更高，裝有輪椅升降台的設計，讓輪椅乘客可循升降台直接上落車，且費用全免。

為了讓有需要的乘客更易找到升降機，港鐵今年特別在車站升降機外換上「新裝」!特別加入了特大的長者、輪椅及攜帶嬰兒車圖案以作識別。目前已有五十三個車站、超過八十五部升降機完成更新。

港鐵亦已在十個港鐵站提供了電動輪椅專用充電插座，包括九龍塘站、旺角站、九龍灣站、深水埗站、太古站、香港站、鑽石山站、美孚站、葵芳站及油塘站，讓電動輪椅使用者可享受更遠的旅程。

港鐵一直定期與殘疾人士團體會面，就港鐵網絡的無障礙設施交換意見，持續審視及優化相關設施和服務。

(資料及相片由客戶提供)