中環變身田徑場｜香港交易所慈善跑　團結全港以鑼棍接力傳善心

平日西裝筆挺的金融精英，於剛過去的周日（23日）齊齊換上跑鞋，在中環核心地帶上演一場別開生面的短跑接力賽！為慶祝成立25周年，香港交易所夥拍香港公益金舉辦「公益金香港交易所金鑼接力賽」，逾400名來自政府、監管機構、商會、金融界及各行業的跑手齊集愛丁堡廣場，為慈善全速奔跑。



財政司副司長黃偉綸（右四），聯同香港交易所主席唐家成（左三）、集團行政總裁陳翊庭（左二）及首席可持續發展總監周冠英（左一），以及香港公益金執行委員會主席郭少明(右三)、執行委員會副主席陳子政(右二) 和江焯開(右一) 於啟動儀式上合照。

超過40位來自政府、監管機構、各大商會及企業的領袖一起參與「星級賽All-Stars Challenge」，彰顯各界攜手貢獻社群的共同承諾。

金融地標首辦短跑接力賽「0388」成賽事密碼

這是中環核心地帶首次舉辦的短跑接力賽事。為了突顯香港交易所的特色，大會心思十足，將特定接力賽的距離設定為388米，正好呼應香港交易所的上市代號0388。而賽事另一大亮點在於跑手手中的接力棒，今次則用上了平日在香港交易所上市敲鑼儀式專用的「幸運鑼棍」。

平日「幸運鑼棍」通常是敲響企業上市的新里程，今次當上接力捧除了玩味十足，更寓意香港金融業及社會各界團結齊心，將正能量及善心一棒接一棒傳遞開去。

在「公益金香港交易所金鑼接力賽」中，跑手們以充沛的活力，共同發揮速度和團隊精神。

逾400跑手共襄善舉 全數善款不扣開支捐公益金

活動當日氣氛熱烈，財政司副司長黃偉綸、香港交易所主席唐家成、集團行政總裁陳翊庭，聯同公益金執行委員會主席郭少明等一眾重量級嘉賓主持敲鑼起步禮，為活動揭開序幕。

據了解，參加今次賽事的團隊包括90多隊企業隊伍、慈善機構和其受惠單位，以及雲集40多位政府、監管機構、商會及金融界領袖的「星級賽」，身體力行支持善舉。活動最終籌得善款達970萬港元，將不會扣除任何行政開支，全數撥捐公益金，用以支援逾160間會員機構，涵蓋兒童、安老、醫療及復康等六大服務範疇，預計每年惠及超過350萬人次。

香港交易所主席唐家成表示很高興大家一起參與善舉，團結一心，為活動籌得970萬港元善款。

主席唐家成：「體現業界團結回饋社會」

香港交易所主席唐家成表示：「今年全球最大的IPO也在香港上市，集資額領先全球，這方面很成功，香港可以爭回一口氣。今天這麼多人來支持金融界，也有其他企業的朋友來支持，變得意義重大。這體現了整個香港及業界的團結精神，大家一起參與公益，非常開心。」

香港交易所集團首席可持續發展總監周冠英表示，香港交易所積極做好超級聯繫人的角色。

香港交易所集團首席可持續發展總監周冠英表示：「作為一家肩負使命的機構，香港交易所全力推動金融市場與社會的發展。我想我們最大的強項，是發揮超級聯繫人的角色，將金融市場的發展和各社區連繫起來，也能夠給予其他企業一個示範。」

今年適逢香港交易所成立25周年，是次接力賽被視為周年慶祝的壓軸活動。除了透過活動籌款，香港交易所慈善基金多年來亦積極撥款支援社區及有需要人士。自2020年成立以來，基金已捐款逾6.15億港元；今年更承諾啟動新計劃，重點支援照顧者，以紓緩社會上的迫切需求。

這場在中環上演的金鑼慈善跑，不僅打破了金融區平日的嚴肅氣氛，更讓這條繁忙的街道多了一份人情味與慈善溫度。

（資料及相片由客戶提供）