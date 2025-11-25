領展20周年　連繫更好生活

20年前，領展房地產投資信託基金在香港上市，展開與社區共同成長的旅程。此後，鄰里往來商場的腳步、孩子在遊樂場的笑聲、街市買餸的熟悉景象，逐漸成為領展與市民共享的日常印記。踏入20周年，領展初心始終不變，打造更方便、更健康、更有連繫的空間與生活，推動社區持續發展。



以人為本 改善每個角落

每個社區的故事，都源於日常生活。領展在香港及內地完成超過100個資產提升項目，從商場、鮮活街市到停車場以至公共空間，持續改善居民日常體驗。領展在保留社區特色同時，亦提升空間設計、優化商戶組合及翻新公共空間，包括戶外遊樂場及體育設施，使每個角落更舒適、更貼近現代化的生活、社交需求。如今，每天數以萬計的的居民和訪客在這裡穿梭、工作及經營生意，使用更安全便利、充滿活力的空間，也感受到鄰里商業的穩健發展。

領展期望為商戶提供更佳營商環境，同時亦提升周邊居民的生活質量，達至雙贏。（圖為領展旗下的啟田商場）

領展至今已在香港和中國內地完成了超過100個資產提升項目。（圖為經翻新後的屯門建生商場）

綠色生活 在你我身邊發生

可持續發展，只有落地於生活，才能真正惠及社區。作為全港最大的私營公眾充電設施供應商，居於不同地區的家庭都能在領展旗下停車場享受充電服務，輕鬆實踐綠色出行。

領展現時已成為香港最大的私營公眾充電設施供應商，提供超過3,000個充電設施。

領展亦透過超過4,600份綠色租約，鼓勵商戶減少能源、水資源和廢棄物的消耗。在鮮活街市內，領展與社福機構合作，將每日回收的剩餘食材製作成食物盒及食物包，送到有需要的家庭。其餘可回收廚餘則送往O·Park1轉化為再生能源，將每天的市場活動轉化為循環社區力量。

現時，領展旗下香港商場的58組太陽能系統每年可產生約420萬度電，足以支援約1,200個家庭，讓減碳融入社區日常。自2010年起，領展香港物業組合已累計節省用電達46.1%。

投資人才 創造無限機會

社區發展的動力，來自生活在這裏的每個人。領展透過旗艦慈善及社區參與項目領展「愛．匯聚計劃」，累計投放逾1.74億元，支持超過200個以環境可持續發展、共融及活齡社區，以及青少年培育為主題的社區項目，積極回應社群需要。在培育新一代方面，「領展大學生獎學金」十年來已頒發超過2,000個獎學金，支持香港本地家庭三代中首代大學生，鼓勵他們向上流動。今年領展更推出「領展二十周年傑出學生獎學金」，頒發100個獎學金予具潛質的中學生，為下一代創造更廣闊的起點。

領展「愛·匯聚計劃」累計投放逾1.74億元，支持超過200個社區項目，其中一個重點議題便是推動共融及活齡社區。

學習×運動 凝聚社區活力

要令社區更具活力，源於居民一起活動交流。位於樂富廣場的「領展可持續未來館」，透過互動展覽、工作坊等，將可持續發展理念融入日常生活。館內最新主題展亦呈現了領展與市民20年間一同打造宜居社區的成果。領展亦透過「街坊車神系列」及「領展香港高爾夫球公開賽」等活動，鼓勵請各區居民參與運動，建立健康生活習慣，讓社區更緊密相連。

領展透過主辦「街坊Golf神挑戰賽」等活動，鼓勵市民建立健康的生活方式。

連繫社區 啟動未來

領展深信，長遠的商業發展與社會效益可以並行。展望未來，領展將持續運用多年累積的專業能力，在香港打造可持續的社區商業，為所服務的社區帶來更多正面影響，讓不同世代的市民連繫更好生活。

