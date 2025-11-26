養和首辦亞太粒子治療盛會 建構質子治療網絡 推動精準癌症治療

癌症治療技術日新月異，其中質子治療（Proton Therapy）為當今最先進的放射治療方案之一，其高度精準的、副作用少的特性，無疑是醫學界的焦點。作為香港唯一、大灣區首家引入質子治療系統的機構，養和醫療集團（養和）於11月7至9日主辦粒子治療國際學術會議「亞洲-大洋洲粒子治療合作組年會」（PTCOG-AO）。作為一年一度的重量級質子治療國際學術會議，在養和今次的策劃下，全球最頂尖的專家分享有關質子治療的最新研究及臨床數據與經驗，帶動整個地區的質子治療高水平發展，致力提升癌症治療的臨床成果。



首次於香港舉行的PTCOG-AO匯聚全球逾30位世界級粒子治療專家，吸引來自16個國家及地區近600名與會者，來自中國內地、日本、台灣、南韓、新加坡、印度、澳洲、比利時、英國及美國等各地專家，包括科研學者、臨床醫生、醫學物理學家和放射治療領域專業人員等共聚一堂。

專家們互相分享最新科研成果、最佳實踐、臨床經驗及創新技術，促進業界知識交流與合作，共同推動亞太區、以至全球的精準癌症治療進步。香港特別行政區政府醫務衞生局局長盧寵茂教授於主禮致辭時表示：「PTCOG-AO為業界提供了一個不可或缺的平台，讓與會者分享粒子治療在實證科學、臨床實踐及技術發展等方面的最新成果。」

質子治療成果斐然 「大劑量、少次數」提升病人生活質素

作為香港唯一、大灣區首家引入質子治療系統的機構，養和不僅在臨床應用上累積豐富經驗，更一直投入大量科研資源，探求質子治療技術的進一步突破，致力帶動整個亞太區的質子治療技術發展。養和醫院院長李維達醫生指出：「百年來，養和始終引領醫療創新。自2023年引入大灣區首部質子治療系統以來，養和已成為世界領先的癌症治療樞紐，擁有數一數二齊全的治療設備及頂尖跨專科醫療團隊，針對患者不同的情況制定個人化的高效治療方案。」

其中，養和質子治療中心啟用兩年以來，發展迅速，至今已順利完成逾600宗質子治療個案，當中涵蓋多種癌症，包括乳癌、頭頸癌、前列腺癌及兒童癌症，累積了寶貴經驗。

養和質子治療中心啟用兩年以來，已順利完成逾600宗質子治療個案，而PTCOG-AO年會嘉賓早前亦參觀中心，以及全球首度引入光子計數電腦掃描模擬定位系統。

臨床數據顯示，質子治療能大大減低副作用，有效維護病人的生活質素。以乳癌個案為例，根據中心醫生的臨床評估及病人反饋，超過96%病人表示治療沒有任何副作用或只有輕微副作用，絕大部份病人的耐受程度良好。此外，質子的物理特性為養和實現「大劑量、少次數」帶來穩健紮實的基礎，以乳癌為例，其治療次數可由傳統的15次或25次，大幅減至5次；前列腺癌更可由30次減至5次，甚至技術進一步成熟時，有機會可以減至2次，既可降低整體醫療成本亦能減輕病人舟車勞頓之苦。

引入尖端科技 穩佔癌症治療領導地位

養和最近更率先全球引入光子計數電腦掃描模擬定位系統（Photon-counting Simulator），此技術除了能直接將X光射線轉換為電子訊號，既能顯著降低輻射劑量，更可將影像解像度提升4至5倍。養和擁有的系統更具備影像模擬功能，有別於一般只用作診斷用途，醫生可運用模擬定位系統勾劃更精準的腫瘤放射治療計劃，進一步提升質子治療療效。養和醫療集團營運總監及養和醫院董事李維文先生展望道：「養和將會就有關光子計數電腦掃描模擬定位技術開展研究項目，預計將於2026年歐洲放射腫瘤學會年會上發表初步報告，冀為優化質子治療精準度帶來嶄新方向。」

培育專才貢獻國家 助建國際級醫療高地

頂尖的硬件設備，必須有專業的團隊配合才能發揮最大效用。養和在引入質子治療之初，特意安排醫學物理學家及腫瘤科專科醫生到外國進行深度臨床交流和研習，將寶貴的經驗帶回香港。

今年6月，養和聯同國家癌症中心，在北京成功合辦為期兩天的「質子治療聯合培訓班」，為國內醫療機構培訓專才，助力國家醫療水平與國際接軌。另外，養和癌症中心亦於本年8月起，推出為期近一年的「質子治療培訓計劃」，邀請不同領域的專家分享經驗，旨在進一步推動質子治療的臨床應用，全面提升區內醫療人員的專業能力，為學員提供符合最高國際標準的臨床和物理實踐培訓。是次PTCOG-AO年會將進一步以臨床經驗結合全球視野，為亞太地區建立一個持續學習、共同進步的高端平台，助力提升區域質子治療的整體水平，讓更多病人受惠。

養和醫療集團業務拓展及國際聯繫（質子治療）主管鄧世剛博士透露：「目前亞太區約有50間質子治療中心，但潛在受惠患者有接近一百萬人。」他希望從引入尖端技術、取得卓越臨床成果，到主辦國際學術會議、積極培訓國內外專才，致力將質子治療中心打造成為亞太區的醫療創新與交流基地，「進一步透過促進專業交流、知識轉移、研究培訓及多方協作，以推動質子治療的發展。」

