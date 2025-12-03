新世代實幹家李超宇　跨越學術與地區　聚焦香港經濟破局之路

【選舉廣告】2025年立法會選舉戰鼓鳴響，九龍中這個傳統與新興社區交織的選區，再次成為焦點。在眾多候選人中，來自經民聯的李超宇（1號），擁有澳洲墨爾本大學及蒙納殊大學學歷、早前更完成清華大學高級公共管理碩士課程，近年來他在地區服務及政策研究上頻頻發力。



由2017年投身地區，經歷過2019年的社會動盪與敗選，到2023年成功當選區議員，李超宇坦言，這幾年的起跌和近期宏福苑無情火災讓他更加明白，「我們既要同舟共濟全力救災，更要理性反思推動變革，而即將舉行的立法會選舉，正是香港邁向系統性改革的關鍵一步。」

專注當下 及時支援與釐清責任

立法會議員的職責除了擘劃宏觀藍圖，更要緊貼地區脈搏。面對當下，李超宇認為當務之急是給予災民最及時和適切的支援，盡早公布安置重建的安排。同時，政府也要從吸取教訓，釐清相關責任，嚴肅追責，嚴懲犯罪行為，從大廈管理、建築安全到防火措施等都開展全面的調查和檢討，確保未來不會有同樣的情況發生。

展望未來，面對香港財赤與經濟轉型的挑戰，李超宇提出「搞好經濟，以經濟帶動民生」的核心理念，希望以更紮實的理論基礎與實戰經驗，為九龍中、為香港尋找出路。

超宇和團隊積極推動政府落實「應使則使，應慳則慳」的施政理念。

從澳洲海歸到清華深造 「裝備自己是為了走更遠的路」

「做地區工作不能只靠『手停口停』的直覺，更需要宏觀的政策視野。」李超宇的履歷頗為亮眼，香港出生，澳洲留學主修政治與商科，畢業後曾在北京、深圳等地工作，親歷內地發展速度。

為了在參政路上走得更穩，他在繁忙的區議會工作之餘，先後修畢港大SPACE法律文憑及清華大學高級公共管理碩士（EMPA）。他笑言自己是個「停不下來」的人，無論是爭取紅磡至中環渡輪復航，還是推動紅磡海濱都市公園的興建，背後都需要對法律條文和行政程序的透徹理解，「有理論基礎支撐的政策，才不會淪為空談。」

直面財赤困局 倡16項措施善用公帑

是次參選，李超宇將焦點放在最實際的「經濟」二字。他直言，作為區議員，每日接觸基層，最明白市民的焦慮。「失業率有上升趨勢，市道不明朗，政府亦面對嚴重財赤。這時候如果不搞好經濟，所有的民生願景都難以維持。」

針對公共財政，他提出了16項具體建議，主張政府要「應慳則慳」。他強調：「節流不是要削減市民福利，而是要堵塞漏洞。」他點名提到要加緊處理「假難民」問題以免濫用公帑、打擊濫用政府資助行為，以及精簡不必要的諮詢及法定委員會，「省下來的錢，應該用在刀口上。」

減輕中產之苦 增加免稅額和強積金置業

在「應使則使」方面，李超宇特別關注中產及青年的壓力。他留意到現代社會遲婚晚育的現象，大膽提出新設具針對性的免稅額，例如「身體檢查」及「雪卵」扣稅，這一點在現時政綱中頗為創新且貼地。同時他建議，適度提高現有免稅額，例如適度上調子女及供養父母免稅額，增設子女教育開支、子女醫療保險及聘請外傭的免稅額，進一步減輕市民稅務負擔，紓緩家庭經濟壓力。

作為青年發展委員會委員，他曾走訪多間中學推廣青年發展藍圖，他感嘆：「年輕人是香港的未來，如果他們連安居都感到絕望，社會就不會有動力。」他建議推出「強積金首次置業計劃」及重推「首次置業貸款計劃」，解決年輕人「上車難」的困局。

冀駁通啟德 打造人寵共融社區

回到他深耕的九龍中，李超宇的藍圖具體而微。針對啟德發展區多年的交通痛點，他倡議「駁通啟德和東九龍智慧綠色集體運輸系統」，並提出打造「東九龍維港灣區」，打造動態且高端的親水體驗，創造藍色旅遊價值。

除了硬基建外，本身是動物福利諮詢小組成員的他，亦展現了柔性一面。他一直致力推動《動物保護法》立法，並倡議「人寵共融交通」。李超宇認為：「一個進步的社會，市民對生活的追求自然會提高。無論是寵物福利還是交通配套，都是『生活質素』的重要指標。」

李超宇一直致力推動《動物保護法》立法，並倡議「人寵共融交通」。

決戰九龍中 「要有堅實經濟，才有持續民生」

談及經濟轉型，李超宇提出引入官方「創科大膽資本」、構建全球穩定幣發行中心等15項措施，旨在為香港開拓新財路。「我們先要有堅實的經濟基礎，才有本錢去持續改善民生，這是我對香港現況最好的方案。」

九龍中選區向來競爭激烈，除了李超宇（1號）外，同區參選人還包括楊諾軒（2號）、楊永杰（3號）、李慧琼（4號）、丘燿誠（5號）及譚莉儀（6號）。面對強勁對手，李超宇表示會繼續以政綱和實績說話，爭取選民認同。

距離12月7日投票日進入倒數階段，有學識、有幹勁、有實力的李超宇，能否將他的革新理念與地區經驗帶入立法會，實現他「善用公帑，搞好經濟」的藍圖，還看選民的最終抉擇。

